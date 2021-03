Scuole, Tar respinge istanza sospensiva. Coordinamento scuole aperte: a breve ricorso.

Il Tar di Napoli con i decreti 401 e 402 di oggi ha respinto le istanze di sospensione dell’ordinanza regionale sulla didattica a distaza presentate dal Codacons e da alcuni gruppi di genitori.

L’ordinanza regionale n. 6 del 27 febbraio prevede la chiusura di tutta la didattica in presenza fino al 14 marzo, sostituendola interamente con la dad. Tra le ragioni della decisione la campagna vaccinale del personale scolastico ma anche la preoccupazione per la diffusione della variante inglese del covid19.

Il Tribunale ha infatti rilevato che l’ordinanza regionale risulta esplicitamente adottata alla luce di un quadro epidemico caratterizzato dalla diffusione delle cosiddette varianti del virus Covid19, connotate da maggiore diffusività nella popolazione anche più giovanile e che su tale circostanza risultano incentrate le valutazioni della Unità di crisi regionale. L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, spiega il Tar, appare quindi legittimamente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute e istruzione) di rango costituzionale. (ANSA).

Non corrisponde a verità quanto riportato da diversi organi di stampa, secondo i quali il TAR Campania avrebbe “dato ragione” alla Regione, respingendo i ricorsi presentati contro l’ordinanza n.6/2021. Tali ricorsi, infatti, non sono ancora stati depositati.

Il TAR oggi si è pronunciato esclusivamente sulle istanze di misure provvisorie ed urgenti anteriori alla causa ex art.61 c.p.a., presentate dal Codacons e da diversi gruppi di cittadini campani, in un momento in cui non vi è alcun vuoto normativo, essendo ancora in vigore il DPCM del 14 gennaio scorso. Tale sospensione non pregiudica il ricorso, che non è ancora stato depositato e che sarà comunque proposto, nei termini, con misura cautelare.

Il coordinamento Scuole Aperte Campania continuerà quindi a tutelare, in ogni sede, il benessere psicofisico e il diritto all’istruzione dei bambini e dei ragazzi campani