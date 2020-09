Seminario di studio: scuole in sicurezza, metodi e strumenti, a cura dell’Associazione Modifica 81.

La scuola ai tempi del Covid19, procedure e strumenti per avviare gli Istituti in sicurezza. È questo il tema principale discusso a Maratea durante il seminario di studi organizzato dall’Associazione “Modifica 81”, alla presenza di dirigenti scolastici, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, docenti e personale delle scuole. Esperti e operatori del settore insieme per confrontarsi e discutere, in un momento di emergenza sanitaria come quello attuale, su come prevenire e contenere i rischi di contagio e tutelare le figure professionali gravate di responsabilità organizzative e gestionali.

Modifica 81 si occupa di diffondere la cultura della sicurezza, della salute e della prevenzione dai rischi nelle scuole e sensibilizzare ad un impegno sostanziale tutti i soggetti interessati alla modifica del decreto legislativo 81/08. Uno degli strumenti presentati al seminario, il totem touch screen Kiosk System di Axon Micrelec, una postazione self-service interattiva progettata per garantire la massima integrazione tra lo spazio fisico e il mondo digitale.

«Fonderemo la rete nazionale delle scuole sicure – dice Franca Principe, presidente di Modifica 81 –, intendiamo promuovere i partenariati con le Università e, intanto che la comunità scientifica ci fornisca i vaccini, dobbiamo imparare a tutelarci con cambiamenti culturali, quindi promuovere campagne educative per l’utilizzo dei mezzi a disposizione, dalle mascherine ai sanificatori per le mani, agli strumenti che servono per rilevare la temperatura nei luoghi pubblici con grandi flussi di persone in maniera veloce ed automatica, dove occorre evitare il cosiddetto assembramento e non può essere superata la distanza di un metro fra le “rime buccali”. Nelle scuole questo tipo di strumenti è fondamentale».

«Abbiamo realizzato un software in grado di rilevare la temperatura corporea tramite il supporto di un termo scanner per gestire in maniera sicura gli accessi nei locali – dice Biagio Mascia, titolare di M.B. System – e abbiamo progettato, inoltre, un sistema per la gestione ed il controllo degli accessi del personale docente e non, mediante la lettura di badge e codici a barre tramite un lettore ottico posizionato sul Kiosk. La gestione dei dati avviene, naturalmente, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy».

Tra i presenti, l’avvocato penalista Fabio De Ciuceis, Biagio D’Ambrosio Pa33, Sandro Falivene D.P.O., Emma Buondonno Prof. di Composizione Architettonica ed Urbana UNINA.