Si torna in classe il piano scuola di Anm per il ritorno.

Da mercoledì 15 settembre 2021 sarà potenziato il servizio di superficie a Napoli con più corse di autobus e mezzi più numerosi in circolazione in concomitanza con l’apertura delle scuole.

Le linee scolastiche, secondo il programma ANM, prevedono 10 linee, 50 autobus in più e 400 corse in più. Dunque, l’offerta potenziata include autobus dedicati, incluse le linee S utili al collegamento con i principali istituti scolastici della città. Queste saranno le prime ad essere attivate proprio dal 15 settembre. Dal 20 settembre partiranno anche tutte le altre linee cha attualmente sono in fase di allestimento.

In generale, le linee coinvolte in questo programma sono le: S1, S2, S3, S4, S5, 606, 650, 673, 680, 682, 684.

Gli orari e i percorsi delle linee scolastiche

Gli autobus per il potenziamento del servizio saranno attivi dal lunedì al venerdì.

Attivi dal 15 settembre:

S3: Pianura-Corso Europa-Via Caravaggio

S4: Pianura-Via Terracina-Piazzale Tecchio (M2)

S5: Pianura-Vomero (M1)

Attivi dal 20 settembre

S1: Università Monte Sant’Angelo-Piazzale Tecchio (M2)-Via Cinzia

S2: Bagnoli (M2)-Piazzale Tecchio (M2)-Via Cinzia (Università)-Vomero

606: Scampia (M1)-Piazza Carlo III-Piazza Garibaldi (M1)

680: Scampia (M1)-Piazzale Tecchio (M2)-Via Cinzia (Università)

650: Garibaldi-Museo-Ospedali (M1)

682: San Pietro a Patierno-Calata Capodichino-Piazza Carlo III

684: San Pietro a Patierno-Piazza Museo (M1)-Piazza Dante (M1)

Per gli orari ed i percorsi più nel dettaglio, consultare il sito di ANM.