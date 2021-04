Sii Saggio Guida Sicuro, il gran finale mercoledì 21, tutti i progetti premiati dall’Associazione Meridiani.

Mercoledì 21 aprile alle ore 10:00, in diretta sull’emittente regionale SeiTv e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/SiiSaggioGuidaSicuro, la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”

Sono oltre settemila studenti campani degli istituti di primo e secondo grado che parteciperanno all’evento finale della VIII edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promosso dall’Associazione Meridiani per educati e sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale.

Il duo comico Gigi&Ross condurà, il 21 aprile, alle ore 10:00, la diretta sull’emittente regionale SeiTv (canale 819 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook del Progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” (https://www.facebook.com/SiiSaggioGuidaSicuro).

Durante l’evento streaming, interverranno numerosi ospiti del mondo delle istituzioni, dello spettacolo e della televisione e verranno premiati i vincitori del concorso “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”.

L’educazione stradale è una delle priorità del programma che il Ministero dell’Istruzione ha perfezionato per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza sulla strada in modo da poter interiorizzare quei valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive. Le nuove linee d’indirizzo dell’Educazione civica, previste per le scuole secondarie, sottolineano espressamente come il rispetto delle regole condivise sia essenziale alla formazione efficace dell’uomo e del cittadino. Un metodo che l’Associazione Meridiani promuove da anni attraverso il progetto sulla sicurezza stradale #siisaggioguidasicuro. È questa, difatti, l’ottava edizione del laborioso impegno che ha profuso l’Associazione Meridiani, in collaborazione con la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, l’Università Federico II, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia locale, le Forze Armate, l’Anas, la Tangenziale di Napoli, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, tante aziende e con la media partnership della Rai. Nel corso degli anni tutti hanno partecipato sostenendo il progetto e coinvolgendo i giovani ad una maggiore responsabilità e soprattutto alla convinzione che prevenire gli incidenti è possibile grazie ad una guida sicura e corretta per salvaguardare la propria ed altrui incolumità.

Il progetto si è avvalso della media partnership della Rai, della collaborazione della Fondazione Gerardino Romano, dell’Associazione XV Maggio MMXI, dell’Associazione Strada Facendo Onlus e del sostegno della Fondazione Banco di Napoli, di British Institutes, del Centro Studi Tecnoscuola, di Carpisa, di Hora orologi, di Maranpetroli, di Flora Ambiente azienda leader del ripristino stradale e della società Connecting The Dots.

I progetti vincitori

Premio Associazione XV Maggio MMXI

Istituto di Istruzione Superiore Statale Tecnico Professionale Guglielmo Marconi (Giugliano – NA), classi IV e V indirizzo audiovisivo et grafica et moda, docente di riferimento Prof.ssa Mariolina Ferraro, Video “Un sms non può sostituire una vita”

Istituto di Istruzione Superiore Mattei – Fortunato, sede Mattei (Eboli – SA), classe VA, docente di riferimento Prof.ssa Giulia Martini, Disegno “Non bere alla guida”

Istituto di Istruzione Superiore Mattei – Fortunato, sede Fortunato (Eboli – SA), classe VB, docente di riferimento Prof.ssa Cinzia Elia, Video “In pochi secondi”

Premio British Institutes

Istituto Comprensivo Borsellino (Napoli), classe IIB, docenti di riferimento Proff. Claudia Caiazzo e Concetta Miraglia, Disegno “VIA”

Istituto Comprensivo Borsellino (Napoli), classe IIB, docente di riferimento Prof.ssa Maria Rosaria Esposito, Disegno “A te la scelta”

Istituto Comprensivo Francesco Mastriani (Napoli), classe IB, docente di riferimento Prof.ssa Isabella Cavaliere, Presentazione “L’educazione si vede anche in strada”

Liceo Classico Statale Adolfo Pansini (Napoli), classe VC, docente di riferimento Prof.ssa Mariagrazia Cerrito, Video “Racconti di ragazzi”

Liceo Classico Statale Umberto I (Napoli), classe IIL, docente di riferimento Prof.ssa Immacolata Sommaruga, Poesia “Non avrei perso lui”

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Francesco Saverio Nitti (Napoli), classe IIDs, docente di riferimento Prof.ssa Marcella Grippo, Canzone “Metti la cintura”

Premio Emilio Valerio

Liceo Classico Statale Umberto I (Napoli), classe IVA, docente di riferimento Prof.ssa Anna Laudisa, Filastrocca “Guida Sicuro”

Premio Luigi Cerrito

Liceo Scientifico Eleonora Piementel Fonseca (Napoli), classe IVC, docente di riferimento Prof. Roberto Balassone, Presentazione “Quanto pesa un bambino”

Premio Stefano Bucciero

Liceo Scientifico Francesco Severi (Salerno), classe IIALS, docente di riferimento Prof.ssa Raffaella Lembo, Video “Nel segno della velocità”

Premio Francesco Pio Giugno – Vincenzo Dell’Orto

Liceo Scientifico Francesco Severi (Castellammare di Stabia – NA), classe IIB, docente di riferimento Prof.ssa Cinzia Filosa, Videogioco “Sulla buona strada”

Premio Giovanni Simonelli

Scuola Media Statale Rita Levi Montalcini di Afragola (Napoli), classe IIIG, docente di riferimento Prof. Gennaro Ausanio, Presentazione “La città che vorrei”

Premio Villa Minieri

Istituto Superiore Bruno Munari (Acerra – NA), classe VA, docente di riferimento Prof.ssa Daniela Angiuoni, Video “Osserva il Codice della Strada”

Premio Hora Sicurezza

Liceo Scientifico Francesco Severi (Castellammare di Stabia – NA), classe IIA Linguistico, docente di riferimento Prof.ssa Rosa Rega, Quiz “Guida Sicura”

Liceo Scientifico Francesco Severi (Castellammare di Stabia – NA), classe IIB Linguistico, docente di riferimento Prof.ssa Nella Pascucci, Fumetto “Salut Marie”

Liceo Scientifico Francesco Severi (Salerno), classe IIF, docente di riferimento Prof.ssa Raffaella Lembo, Presentazione “Save your life”

Liceo Scientifico Giordano Bruno (Arzano – NA), classe IC Linguistico, docente di riferimento Prof.ssa Mariagiovanna Ferrante, Disegno “Safety Paola”

Liceo Classico Statale Adolfo Pansini (Napoli), classe IIIA, docente di riferimento Prof.ssa Mariagrazia Cerrito, Disegno “Alla Guida sempre sobri”

Liceo Classico Statale Umberto I (Napoli), classe IIF, docente di riferimento Prof. Ferdinando Zaccaria, Video “Un’altra birra”

Liceo Scientifico Eleonora Piementel Fonseca (Napoli), classe IIIBS, docente di riferimento Prof.ssa Anna Maria Carbone, Disegno “Marge Simpson e Spongebob”

Istituto Superiore Giordani – Striano (Napoli), classe IVD informatica, docente di riferimento Prof. Paolo De Vito, Disegno “Alcol test”

Istituto Superiore Pitagora (Pozzuoli – NA), classe IVC, docente di riferimento Prof.ssa Ilaria Oggioni, Disegno “Non distrarsi”

Istituto Superiore Bernini (Napoli), classe VBM, docente di riferimento Prof.ssa Rosa Pezone, Disegno “Bere guidando uccide”

Premio Progetto Efficace

Scuola Media Statale Rita Levi Montalcini (Afragola – NA), classe IIID, docente di riferimento Prof.ssa Giuseppa Drea, Video “Sii saggio, posa il telefono mentre guidi”

Istituto Comprensivo Borsellino (Napoli), classe IIB, docente di riferimento Prof.ssa Maria Rosaria Esposito, Video “Incidenti stradali”

Istituto Comprensivo Statale Giampietro Romano (Torre del Greco – NA), classe IIIH, docente di riferimento Prof.ssa Valentina Grimaldi, Canzone “Sii saggio, non chattare”

Liceo Francesco Severi Castellammare di Stabia (Napoli), classe IA Musicale, docente di riferimento Prof. Giuseppe D’Antuono, Videogioco “Educazione stradale”

Premio Progetto Originale

Scuola Media Statale Rita Levi Montalcini (Afragola – NA), classe IIIC, docente di riferimento Prof.ssa Rosalia Chiappetti, Video “E allora si”

Istituto Comprensivo Borsellino (Napoli), classe IIB, docente di riferimento prof.ssa Maria Rosaria Esposito, Disegno “Un like in meno”

Istituto Comprensivo Francesco Mastriani (Napoli), classe IB, docente di riferimento Prof.ssa Isabella Cavaliere, Presentazione “Educazione stradale”

Liceo Scientifico Francesco Severi (Castellammare di Stabia – NA), classe Ii, docente di riferimento Prof. Ciro La Mura, Presentazione “Quando si guida, si pensa con due teste”

Premio Progetto Comunicativo

Scuola Media Statale Rita Levi Montalcini (Afragola – NA), classe IIIT, docente di riferimento Prof.ssa Rosalia Chiappetti, Video “Guida sano, guida felice”

Scuola Media Statale Rita Levi Montalcini (Afragola – NA), classe IIIE, docente di riferimento Prof. Gennaro Ausanio, Presentazione “Rispetta le regole”

Scuola Media Statale Rita Levi Montalcini (Afragola – NA), classe IIIP, docente di riferimento Prof.ssa Rosalia Chiappetti, Video “Il maggiolino parlante”

Istituto Comprensivo Francesco Mastriani (Napoli), classe IB, docente di riferimento Prof.ssa Isabella Cavaliere, Disegno “Quando devi attraversare”

Istituto Comprensivo Francesco Mastriani (Napoli), classe IA, docente di riferimento Prof.ssa Isabella Cavaliere, Disegno “No alcol”

Istituto Comprensivo Borsellino (Napoli), classe IIB, docenti di riferimento Proff. Claudia Caiazzo e Concetta Miraglia, Disegno “Controlla i giri”

Liceo Classico Statale Umberto I (Napoli), classe IIIF, docente di riferimento Prof.ssa Paola Fusco, Disegno “Ci vuole fegato”

Istituto Superiore Pagano (Napoli), classe VBL, docente di riferimento Prof.ssa Archina Di Lucca, Video “L’uomo crede di poter battere il tempo”