Sii Saggio Guida Sicuro, riparte il roadshow, mercoledì 11 al Severi di Castellammare.

Riparte martedì 10 gennaio alle ore 10,30 dall’Istituto Superiore “Antonio Pacinotti” di Scafati il roadshow #siisaggioguidasicuro a cui interverranno: Cristoforo Salvati, Sindaco di Scafati; Adriana Miro, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Antonio Pacinotti”; Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e Rocco Di Filippo, Referente dell’Anci Campania. Saliranno in cattedra, per impartire la lezione sui compartimenti corretti da assumere in strada, sia per automobilisti che pedoni, il Comandante della Polizia Municipale di Scafati, Cap. Salvatore Dionisio; il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, Cap. Marco Izzo; Giuseppe Cortese dell’Associazione Meridiani e Referente Progetto Scuole “Sii saggio, Guida Sicuro” e Alessandra Franciosa dell’Università Federico II e Referente Progetto Scuole “Sii saggio, Guida Sicuro”. I lavori saranno coordinati da Claudia Izzo, Addetto Stampa dell’Associazione Meridiani.

Mercoledì 11 gennaio alle ore 10:30, #siisaggioguidasicuro riapproda al Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia. Ai saluti del Dirigente Scolastico Elena Cavaliere e del Segretario dell’Anci Campania, Nello D’Auria, seguiranno gli interventi del Vice Questore Aggiunto Valentino Mariniello, Dirigente C.O.A. di Napoli, di Maria Pieri, Professore di Medicina Legale e Tossicologia Forense, Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate- Università Federico II-Napoli e di Giuseppe Cortese dell’Associazione Meridiani e Referente Progetto Scuole “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Modererà l’incontro Gino Aveta, Autore Televisivo Rai.

In linea con il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella del 31 dicembre, dove ha sottolineato che “…troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro”, #siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, ha come scopo proprio quello di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e da quest’anno anche quelli universitari, sul tema della sicurezza stradale, educando i giovani a comportamenti responsabili con guide sicure, coinvolgendo le amministrazioni comunali in base all’alta mortalità registrata sulle tratte stradali di competenza.

Nella prima fase del progetto #siisaggioguidasicuro, durante gli incontri, gli studenti esaminano i fattori di rischio per l’utente della strada, sia esso pedone, ciclista, motociclista, automobilista. Alcune cattive abitudini rappresentano infatti un pericolo per la propria e altrui sicurezza. Le finalità del progetto riguardano l’orientamento dei giovani, favorendo l’acquisizione di comportamenti responsabili alla guida, rendendo gli studenti al tempo stesso parte attiva del tutto stimolando la loro creatività attraverso un concorso d’idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”. Questa può consistere in una proposta innovativa nella forma ritenuta più appropriata dai partecipanti al concorso: foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti al progetto presentato. Gli studenti nel corso del progetto sono seguiti nei lavori dai formatori e dal personale esperto sul tema della sicurezza stradale. Durante gli incontri l’Associazione Meridiani distribuisce agli studenti materiale sul progetto e per sensibilizzare i ragazzi viene proiettato lo spot realizzato dai testimonial della manifestazione Gigi e Ross, un video questo di forte impatto e grande sensibilità.

La seconda fase prevede la premiazione degli elaborati, che avverrà nel mese di aprile nella città di Napoli, con la realizzazione di un “Villaggio sulla Sicurezza Stradale” da parte degli Enti Istituzionali che collaborano al progetto e del CONI – Comitato Regionale Campania e di un galà sulla sicurezza stradale in presenza di tutti i testimonial, personaggi del mondo televisivo e dello spettacolo che affiancano da anni #siisaggioguidasicuro.

Il progetto, che ha preso il via ufficialmente con l’apertura dell’anno scolastico e accademico 2022/2023, ha realizzato ad oggi venti incontri formativi e divulgativi su tutto il territorio campano e oltre 5’000 sono stati gli studenti formati dal personale della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e da esperti sulla sicurezza stradale dell’Università di Napoli Federico II, coadiuvati da Alfonso Montella, professore di Sicurezza Stradale dell’Università di Napoli Federico II e Presidente del Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Al termine del progetto sono previste ulteriori 25 tappe e si stima la formazione di oltre 12’000 studenti.