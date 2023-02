Sii Saggio Guida Sicuro, tappa a Poggiomarino venerdì 24.

Sarà l’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino ad ospitare la trentanovesima tappa del roadshow #siisaggioguidasicuro. I saluti saranno a cura di Antonella della Pietra, Dirigente scolastico dell’Istituto Da Vinci, MaurizioFalanga, Sindaco di Poggiomarino, Antonio Del Giudice, Vicepresidente Anci Campania e Sindaco di Striano, Francesco Parisi, Presidente del Consiglio Comunale di Poggiomarino, Maria Carillo, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Poggiomarino e Raffaele Gragnaniello, Responsabile del settore Polizia Municipale del Comune di Poggiomarino.

Saliranno in cattedra per impartire la lezione formativa sulla sicurezza stradale agli oltre 200 studenti del territorio poggiomarinese: Giuseppe Cortesedell’Associazione Meridiani e Referente del Progetto Scuola “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Alessandra Franciosa dell’Università degli studi di Napoli Federico II e Referente del Progetto Scuola “Sii Saggio, Guida Sicuro” e il Vice Questore Aggiunto Valentino Mariniello, Dirigente Centro Operativo Polizia Stradale. Coordinerà i lavori Claudia Izzo, addetto stampa dell’Associazione Meridiani.

Trentotto gli incontri formativi e divulgativi realizzati da settembre 2022, oltre 7’500 gli studenti formati e ulteriori undici incontri al termine del #concorsodiidee“Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”,sono i numeri del progetto #siisaggioguidasicuro nato grazie alla sinergia tra Regione Campania, Anci Campania e Associazione Meridiani che ha lo scopo di chiamare a raccolta scuole e università della Campania. Il progetto siavvaledella partecipazione e della collaborazione del personale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, di tutte le Forze dell’Ordine, Enti ed Istituzioni, con la media partnership di Rai Campania e Rai Isoradio.

Nell’ambito degli incontri gli studenti sono coinvoltiemotivamente anche con la testimonianza diretta di chi ha vissuto la tragica perdita di persone care in incidenti stradali come, Graziella Viviano, la madre della 26enne Elena Aubry che nel maggio del 2018 perse la vita sulla Ostiense finendo con la moto in una buca, Leopoldo Iovino, padre di Eugenio deceduto a solo 19 anni a seguito dell’impatto con la sua moto contro un palo di pubblica illuminazione a Gragnano, Maria Luisa Simonelli, ideatrice del Premio “Giovanni Simonelli” dedicato al fratello Giovanni, avvocato trentottenne di Nola che ha perso la vita per un incidente avvenuto sull’A30 nel 2016, Massimiliano Massimi, che ha visto il figlio Massimo a solo 17 anni ammazzato da un automobilista in stato di ebbrezza (recidivo) il 23 ottobre 2014 e Gianni De Prisco, che ha subito postumi invalidanti permanenti a causa di un ubriaco che alla guida dell’auto investì nel novembre del 2016 lui e il padre Giuseppe, causando la morte di quest’ultimo.Di impatto e grande sensibilità, lo spot realizzato dai testimonial della manifestazione Gigi e Ross, che viene proiettato nel corso degli incontri.

L’obiettivo dell’evento è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Gli incontri, difatti, rendono gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso il concorso d’idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”. I ragazzi possono presentare foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali per partecipare al progetto. I giovani sono seguiti nei lavori da formatori e da personale esperto sul tema della sicurezza stradale.

Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati. L’appuntamento di quest’anno è programmato a Napoli il 17 maggio 2023 presso la Mostra d’Oltremare con la realizzazione di un “Villaggio sulla Sicurezza Stradale” da parte degli enti istituzionali che collaborano al progetto e del CONI – Comitato Regionale Campania, oltre ad un galà sulla sicurezza stradale con tutti i testimonial, personaggi del mondo televisivo, dello sport e dello spettacolo che affiancano da anni il progetto.La direzione artistica dell’evento conclusivo è a cura di Gino Aveta, autore televisivo Rai. La premiazione degli elaborati sarà condotta dal duo Gigi e Ross.