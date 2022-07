Sociale: i ragazzi a rischio si diplomano come addetti alla ristorazione al ristorante Il Poggio con la Scuola di Gesco martedì 19.

Sarà presente l’assessore alla Formazione professionale della Regione Campania Armida Filippelli domani, martedì 19 luglio 2022 alle ore 16, presso il ristorante Il Poggio di via Poggioreale 160 C, per salutare i neo-addetti alla ristorazione diplomatisi alla Scuola dei Lavori Sociali di Gesco.

Sono ragazze e ragazzi tra i 17 e i 20 anni che per tre anni hanno frequentato il corso del progetto Duale attivato e finanziato dal gruppo Gesco, riuscendo ad acquisire una qualifica equiparata a quella degli istituti alberghieri, con attività sia in aula che di laboratorio e di formazione on the job nel ristorante di Gesco. Il Poggio è nato proprio per offrire opportunità di reinserimento sociale e lavorativo a ragazzi usciti dai circuiti della formazione o a rischio di emarginazione.

Interverranno alla conclusione del percorso formativo, con l’assessore Filippelli, il presidente di Gesco Sergio D’Angelo e la responsabile della Scuola di Formazione dei Lavori Sociali Claudia Saioni.