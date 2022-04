Successo per i Licei Musicali della Campania in concerto a Procida.

In una nota dell’Associazione degli ex consiglieri regionali della Campania il Presidente on.le Carmine Iodice esprime “grande soddisfazione per l’ eccezionale riuscita della manifestazione organizzata dall’Arec nell’ambito delle iniziative di Procida capitale italiana della cultura”.

Si è trattato , prosegue la nota, del concerto svoltosi in piazza Marina Grande di Procida, con l’appassionata partecipazione di un folto pubblico, con gli alunni dell’Istituto musicale Margherita di Savoia di Napoli e dell’Istituto Galileo Galilei di Piedimonte Matese risultati premiati nel progetto “La musica dal Real sito di Carditello a Procida Capitale della Cultura sostenuto dall’Associazione stessa.

L’avvocato Iodice ha infine espresso il suo più vivo apprezzamento per la perfetta organizzazione locale dell’evento con il pieno e fattivo supporto dell’Amministrazione procidana ad iniziare dal sindaco dr Ambrosino e dal delegato del Comune per gli eventi dr. Primicerio.