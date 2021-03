Tornano le Giornate Fai per le scuole, da lunedì 8 in digitale.

Ritorna il grande evento nazionale che il FAI – Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano. L’edizione di marzo 2021 si svolgerà in modalità totalmente digitale: da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021 gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti, trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI il racconto dei propri luoghi identitari.

NAPOLI

Museo Artistico Industriale

Il Museo Artistico Industriale venne fondato il 7 febbraio 1882 per iniziativa di Gaetano Filangieri, principe di Satriano, per dare impulso alle arti applicate e alla formazione dei giovani artisti-artigiani. Vennero inoltre istituite le Scuole-Officine per la formazione di artigiani qualificati, con particolare attenzione “ai nuovi processi di fabbricazione industriale” e al binomio bellezza-utilità. La collezione è costituita da ceramiche (di particolare interesse i pavimenti maiolicati), da reperti archeologici anche egizi, da una sezione dedicata all’arte islamica e da uno spazio per manufatti cinesi e giapponesi.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISIS Boccioni-Palizzi

Orario della trasmissione: giovedì 11 marzo alle ore 10.30

Real Fabbrica di Porcellane di Capodimonte

Fu istituita da Carlo III di Borbone, Re delle due Sicilie, a emulazione della manifattura di Sassonia, vanto della famiglia di sua moglie, Maria Amalia Walpurga. Si fabbricarono servizi da mensa, da caffè, tabacchiere montate in oro e graziosissime figurine nelle quali si riflettevano i costumi del tempo. Il lavoro della manifattura di Capodimonte cessò nel settembre del 1759, allorché Carlo di Borbone fu chiamato sul trono di Spagna. Oggi l’edificio realizzato nel 1743 dall’architetto Ferdinando Sanfelice ospita l’Istituto Professionale Statale a indirizzo raro per l’industria della Ceramica e della Porcellana.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISIS Boccioni-Palizzi

Orario della trasmissione: giovedì 11 marzo alle ore 12

ATRIPALDA (AV)

Area archeologica dell’antica Abellinum

All’interno del perimetro murario costruito con la tecnica dell’opus reticulatum, si riconoscono alcuni spazi tipici delle città romane: il forum, la piazza dell’antica città su cui si affacciano alcuni templi, una struttura termale con calidarium detta Torre degli Orefici; una sezione dell’acquedotto romano del Serino; una domus gentilizia di 2500 m² nella quale è ancora possibile individuare gli spazi e gli ambienti tipici delle case romane, come il cubicolo ornato con motivi vegetali su rosso pompeiano, e il peristilio.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico V. De Caprariis di Atripalda

Orario della trasmissione: giovedì 11 marzo alle ore 11

CASERTA

L’utopia di San Leucio – sito Unesco

Nel 1789 a San Leucio il re Ferdinando IV di Borbone istituisce una “Real Colonia” abitata dagli operai della manifattura serica e dalle loro famiglie. L’ideologia di questo esperimento sociale si tradusse nel progetto di “Ferdinandopoli” dell’architetto Francesco Collecini, che disegnò una città radiocentrica. Il piano urbanistico non fu attuato interamente, ci si limitò alla costruzione del fabbricato per la lavorazione della seta e alla costruzione dei due quartieri con le case a schiera per gli operai. Dal 1997, ospita il Museo della seta. Del complesso monumentale è visitabile anche l’appartamento reale decorato da importanti artisti quali Fedele Fischetti, Giuseppe Cammarano e Jakob Philipp Hackert.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale Alessandro Manzoni

Orario delle trasmissioni: lunedì 8 e venerdì 12 marzo alle ore 16

CASTEL VOLTURNO (CE)

Oasi dei Variconi

L’oasi è un’area palustre di elevata importanza perché è posizionata al centro del Mediterraneo. Essendo una delle ultime aree umide d’Italia, è stata individuata e tutelata dalla Convenzione di Ramsar, oltre a rappresentare un ponte ideale verso il continente africano per le migliaia di uccelli che due volte l’anno si spostano in massa compiendo spettacolari migrazioni. Qui si concentrano sia le specie che vi trascorrono l’intero periodo invernale, sia le specie che seguono la rotta tirrenica durante le migrazioni, ma anche le specie che l’hanno eletta come proprio areale di nidificazione.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ISIS Vincenzo Corrado di Castel Volturno. Gli studenti aderiscono al progetto “FAI ponte tra culture” facendo il raffronto tra i luoghi identitari del loro territorio e quelli dei paesi dei compagni di origine straniera.

Orario delle trasmissioni: lunedì 8 marzo alle ore 11

POZZUOLI (NA)

Lago d’Averno

È un lago di origine vulcanica considerato, secondo il mito, porta di accesso all’aldilà, probabilmente a causa delle esalazioni sulfuree che vi si levavano nell’antichità. Il lago è visitato da Enea nell’Eneide, con la guida della Sibilla, per raggiungere il Regno dei Morti. Storicamente in età augustea divenne sede, con il vicino lago Lucrino, del cosiddetto Portus Iulius, porto militare di cui costituiva il bacino interno. Lungo le sue rive sorge il cosiddetto “Tempio di Apollo”, in realtà una sala di un vasto complesso termale.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni, classe 3^B dell’Istituto Statale Magistrale / Liceo “Virgilio”

Orario della trasmissione: venerdì 12 marzo alle ore 17

Anfiteatro Flavio Neroniano

È la terza arena romana per dimensioni e importanza, dopo quelle di Roma e Capua, un gigante di pietra che gli imperatori flavii vollero a testimonianza del favore che nutrivano per la città. L’edificio, costruito nel 1 sec d.C., presenta una pianta ellittica di metri 149 x 116, mentre l’esterno è costituito da tre ordini architettonici, coronati in alto da un attico. Particolari sono i sotterranei, posti a circa 7 metri di profondità; qui sono presenti due corridoi rettilinei e un ambulacro ellittico che va ad affiancare una serie di cellae che ospitavano le fiere destinate agli spettacoli dell’arena.

Trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni, classe 3^H dell’Istituto Statale Magistrale / Liceo “Virgilio”

Orario della trasmissione: venerdì 12 marzo alle ore 17.30

Per l’elenco completo delle trasmissioni in Campania collegarsi al link

