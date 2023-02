Un giorno al museo tra i banchi di scuola, venerdì 17 allo Scudillo Salvemini.

Sarà presentata venerdì 17 Febbraio dalle ore 9: 00 alle ore 11: 00 presso i locali dell’ Istituto Comprensivo 35 Scudillo Salvemini di Napoli una mostra, unica nel suo genere , una mostra di ” QUADRI VIVENTI” .



I bambini delle classi 5 A e 5 C della Scuola Primaria in occasione del Carnevale si travestiranno da dipinti famosi, per dare vita all ‘ arte , attraverso epoche e stili pittorici diversi.

Un viaggio unico con una galleria di dipinti d’ eccezione per conoscere le più grandi opere e per sensibilizzare alla cura e alla tutela del patrimonio artistico.



A margine della mostra vi sarà anche una raccolta fondi a favore di associazioni di sostegno all’ infanzia.