UNICEF su Giornata Mondiale degli Insegnanti.

“Oggi, in occasione della Giornata Mondiale degli insegnanti, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare i docenti che, in tutto il mondo, in tempo di COVID-19, con grande difficoltà, impegno e determinazione hanno continuato a prendersi cura della crescita educativa dei bambini e dei ragazzi ed ora stanno facilitando il rientro in classe adeguandosi a nuove norme e abitudini e riuscendo nel difficile compito di trasferire agli studenti anche informazioni utili per la salute pubblica”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

“Il COVID-19 ha causato un’interruzione dell’istruzione senza precedenti, con un picco di 1,6 miliardi di bambini in 190 paesi che hanno abbandonato la scuola; almeno 463 milioni di bambini le cui scuole sono state chiuse a causa del COVID-19, non hanno avuto accesso alla didattica a distanza e si prevede che almeno 24 milioni di bambini abbandoneranno la scuola a causa del COVID”– ha aggiunto il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo – “Eppure, durante questo periodo, gli insegnanti hanno fatto di tutto per dare riconoscimento a un diritto fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti: il diritto ad apprendere”.

L’UNICEF Italia anche quest’anno offre a tutte le scuole di ordine e grado proposte educative e laboratori da svolgere con gli studenti orientati alla promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Per l’anno scolastico 2020/21 l’UNICEF ha elaborato una nuova proposta educativa dal titolo “Il BENESSERE OLTRE L’EMERGENZA – Educazione, protezione e sostenibilità” dedicata al tema del “benessere” inteso come condizione necessaria per un recupero della normalità e per la realizzazione di un’esperienza educativa di qualità. La proposta comprende kit didattici e schede formative su temi di principale interesse (prevenzione e contrasto al bullismo, tutela dell’ambiente, protezione da qualsiasi forma di violenza…).

In tale contesto si colloca il Progetto “Scuola Amica delle Bambine, dei Bambini e degli adolescenti” al suo 11° anno di realizzazione, che vede la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Il Progetto quest’anno propone una “versione speciale” del suo percorso, dedicando attenzione e cura a specifici aspetti connessi allo straordinario momento che stiamo vivendo.

Contestualmente è stata elaborata una proposta specifica dedicata al delicato momento del rientro a scuola “#torniamoascuola” con l’obiettivo di aiutare bambini e ragazzi a trovare nella scuola un luogo dove potersi raccontare e ritrovare se stessi e gli altri. Le attività, suddivise per fasce di età, sono tutte finalizzate alla ricostruzione dei legami educativi, attraverso metodologie diverse che stimolano bambini e ragazzi a una nuova progettazione del futuro, dedicando però estrema attenzione alla straordinarietà di quanto accaduto.

Per informazioni sulle Proposte educative: www.unicef.it/scuola

Inoltre, l’UNICEF Italia ha lanciato la Petizione “Sicuramente scuola. Per una scuola sicura, moderna e inclusiva” per chiedere al Governo di mettere al centro dell’agenda politica i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza definendo un piano di riapertura in sicurezza che garantisca un’istruzione inclusiva e di qualità oltre l’emergenza, con interventi personalizzati e attenti ai singoli bisogni degli studenti.

Per aderire: www.unicef.it/sicuramentescuola