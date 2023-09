Valorincampo Concorso di avvicinamento ai valori dello sport

#Valorincampo è un contest rivolto agli istituti scolastici aggiudicatari dei biglietti delle gare casalinghe della SSC Napoli della stagione sportiva 2023/2024 per sensibilizzare ai valori dello sport.



Gli istituti scolastici dovranno partecipare al contest realizzando, in forma individuale o mettendosi in rete con uno o più istituti scolastici aggiudicatari dei biglietti per la medesima partita, materiale educativo sui valori positivi connessi al mondo dello sport, come striscioni, cartelloni, manifesti, poster, disegni e fumetti, spot, canzoni, flash mob.

Per partecipare è necessario che ciascun istituto fotografi o riprenda quanto esposto o eseguito allo Stadio Maradona nel corso della partita per la quale è risultato vincitore. In caso di partecipazione collettiva, è requisito fondamentale che i due o più Istituti coinvolti siano aggiudicatari della stessa partita.

Il materiale dovrà essere inviato, esclusivamente tramite l’indirizzo email dell’istituto scolastico, all’indirizzo email dell’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli assessorato.istruzione@comune.napoli.it nei 5 giorni lavorativi successivi alla partita.



Se le dimensioni del file non consentono la trasmissione a mezzo email, si consiglia l’invio tramite WeTransfer. Sarà cura dell’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie pubblicare sul proprio profilo Facebook il materiale inviato dalle scuole coinvolte.

Tra tutto il materiale condiviso, il contenuto che riceverà il maggior numero di like validi, alla data del 31 luglio 2024, consentirà all’Istituto o agli Istituti che l’hanno prodotto di vincere il concorso. Affinché un like sia considerato valido è necessario che l’utente votante segua il profilo Facebook dell’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie.

L’istituto vincitore avrà diritto a 320 biglietti della prima partita casalinga del campionato 2024/2025 successiva all’avvio dell’anno scolastico.