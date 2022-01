Vandalismo in Piazza Mercato, flash mob degli studenti.

Per dare forza e visibilita’ al loro appello hanno portato in piazza una maga bandiera della Pace chiedendo alle istituzioni , dopo numerosi atti vandalici avvenuti nel quartiere, il recupero della vivibilita’ della zona.

A partecipare all’iniziativa, promossa nell’antica piazza Mercato da scuola, chiesa e associazioni territoriali, gli studenti di tutte le eta’ dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”.

La manifestazione si e’ conclusa con un abbraccio simbolico degli studenti alla chiesa trecentesca di sant’Eligio vandalizzata la scorsa settimana dai loro coetanei che, appiccando un falo’, ne hanno danneggiato una facciata laterale.

” I ragazzi – spiega Gianfranco Wurzburger presidente di Asso.Gio. Ca. – chiedono pace per piazza Mercato affinchè non venga abbandonata e che non continui ad essere teatro di scorribande di minori autori degli atti vandalici “.

A sostenere con i ragazzi la grande bandiera anche la dirigente scolastica Giuliana Zoppoli, i docenti, il parroco don Donato Liguori ed il vicesindaco Mia Filippone. (ANSA).