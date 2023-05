Progetto Accsea, le imprese cercano i nuovi professionisti della logistica nelle scuole.

Tappa all’ITTL Duca degli Abruzzi di Bagnoli per il Progetto PCTO portato avanti da ACCSEA, l’Associazione Campana Corrieri, Spedizionieri e Autotrasportatori e dagli Istituti Tecnici della Campania per avvicinare i giovani al mondo della logistica.

Il settore è pronto ad accogliere i ragazzi formati nelle scuole della Campania per rispondere alla crescita della richiesta di figure professionali in atto dal momento dello scoppio della pandemia.

Nel corso dell’appuntamento organizzato all’ITTL Duca degli Abruzzi, gli allievi del Triennio dell’articolazione Logistica accompagnati dalla Dirigente Scolastico Antonietta Prudente e dalla professoressa Anna Auricchio e dal professor Antonio Serpe nella veste di Docenti Tutor, hanno incontrato Daniel Schuster, vicepresidente di ACCSEA Giovani e amministratore unico del Gruppo Ria Express, storico leader della logistica con sedi ad Arzano e Salerno.

Schuster ha parlato agli studenti degli aspetti della logistica e dei suoi cambiamenti oltre che delle varie fasi e mansioni lavorative, dal trasporto alla distribuzione, all’organizzazione del magazzino alla manutenzione.

“Il mondo della logistica – ha spiegato Schuster – vive un momento di forte espansione che fa seguito proprio alle esigenze di spedizione, trasporto e distribuzione sopravvenute in epoca covid e che ha creato nel settore un trend economico in controtendenza con quello di tanti altri settori imprenditoriali. Proprio per questo, il progetto ACCSEA vuole invogliare i ragazzi ad avvicinarsi al mondo della logistica”.

Nel corso dell’incontro, il vicepresidente di ACCSEA Giovani ha illustrato nei dettagli quello che è l’ambito di lavoro, i reparti e le varie funzioni, soffermandosi poi sulla figura dell’addetto della logistica che, diversamente da quello che in buona parte è il pensiero comune, non è solo l’operatore che smista e consegna i pacchi.

“Il nostro mondo si compone di tanti aspetti e tante figure e questa visita è servita a raccontare ai giovani le tante opportunità che la logistica oggi offre loro. Sono rimasto piacevolmente colpito dall’interesse mostrato dalla platea e questo lascia ben sperare per il futuro, a dispetto dell’opinione diffusa sui giovani che non hanno voglia di lavorare. I processi di formazione non sono più differibili nel tempo in un settore alla continua ricerca di risorse lavorative per tutte le figure professionali, soprattutto in un’epoca di crescita esponenziale della logistica.” ha concluso Schuster.