Prorogato il bando per il corso gratuito di Istruzione Tecnica Superiore nell’area Restauro fino al 20 gennaio 2022.

Prorogata la scadenza per iscriversi alla selezione del corso “Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico”. L’ITS BACT, l’unico ente in Regione Campania che eroga Istruzione Tecnica Superiore nell’area Turismo e Beni Culturali, a Dicembre 2021 ha pubblicato last minute un bando per replicare l’edizione del corso partito a Novembre. Considerate le richieste pervenute, l’ITS BACT ha prorogato i termini di scadenza: c’è tempo fino al 20 Gennaio 2022. Per partecipare alla selezione basta compilare un semplice form. Scopri di più su www.itsbact.it

