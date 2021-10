Restauro 4.0 per Edifici, Parchi e Giardini: prorogato il bando ITS BACT.

Arriva la proroga per iscriversi alle selezioni della nuova edizione del corso “Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico a indirizzo Restauro 4.0 Edifici, Parchi e Giardini“, finanziato dal MIUR e dalla Regione Campania (Decreto Dirigenziale n.33 del 26 /01/2021 e del Decreto Dirigenziale n. 354 del 22/06/2021). Possono accedere al corso ITS n.23 giovani e adulti, nella fascia d’età 18 –35 anni (non ancora compiuti alla data della domanda di iscrizione), inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti ed operatori del sistema integrato di istruzione, in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore. Il corso, strutturato tra aula, laboratorio e stage/apprendistato, ha una durata di due annualità (1800 ore) ed è gratuito. Al termine si conseguirà il diploma ministeriale di Istruzione Tecnica Superiore (V livello EQF – fig. nazionale 5.2.1)

Compila il form e segui le istruzioni per consegnare la domanda di partecipazione alle selezioni in programma tra la fine di Ottobre e gli inizi di Novembre

Scopri il bando. La domanda di iscrizione alle selezioni è formalizzabile al link https://bit.ly/form-restauro attraverso la compilazione del form, secondo le istruzioni contenute al suo interno. Il modulo compilato, che arriverà sul proprio indirizzo di posta elettronica, deve essere stampato, sottoscritto, scannerizzato e inviato unitamente al documento di riconoscimento, alla copia del diploma e a tutti gli altri titoli valutabili (es. copia del diploma di laurea, attestati di lingue e/o di informatica, ecc.) in formato pdf alla mail iscrizione.restauro40@itsbact.it. La corretta ricezione della domanda sarà attestata attraverso una ricevuta di iscrizione inviata per email alla posta elettronica personale indicata dal candidato nella domanda. La domanda potrà in alternativa essere anche consegnata a mano (dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì) presso la sede della Fondazione ITS BACT in via A. Diaz 58 — 80134 NA. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25/10/2021 ore 12.00. Le selezioni, che inizieranno a partire dal giorno 27 Ottobre, prevedono una prova scritta (test a risposta multipla), una prova pratica (utilizzo di un software di settore) e un colloquio motivazionale.

Diventa un Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro e recupero architettonico di edifici, parchi, giardini e siti Unesco. Lavora e consegui il Titolo ITS. Riparti con l’Istruzione terziaria professionalizzante.

La figura professionale che verrà formata sarà in grado di operare come responsabile di un cantiere di conservazione, manutenzione e restauro/recupero architettonico del patrimonio storico-culturale edificato (monumenti, edifici di interesse storico ed artistico, luoghi di culto, ecc.) e verde (parchi, boschi, giardini, ville nazionali e municipali, siti reali, ecc.) per conto di imprese edili e del verde, nonché di organismi pubblici e privati gestori di parchi, giardini e siti di rilevanza storico-culturale, supportandone il management nelle fasi di lettura, pianificazione, implementazione, gestione e controllo dei processi progettuali ed esecutivi utilizzando, le metodologie e gli strumenti tecnologici più avanzati di dell’era della 4° rivoluzione industriale (a partire dal BIM – Building Information Modeling e GIS – Geographic Information System).