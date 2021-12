Riprendi, e termina, gli studi con DiplomaOnLine

Avete mai fatto caso a come, sia in Europa e soprattutto in Italia, all’interno del tasso di studenti che hanno iniziato un percorso di studi e poi l’hanno portato a termine vi sia uno scarto numerico non da poco? Si tratta infatti del cosiddetto fenomeno della “dispersione scolastica” che può dipendere da una molteplicità di fattori spesso legati fra di loro.

Tra i motivi principali vi sono, spesso e volentieri, una serie di bocciature o di brutti voti che hanno causato un crollo della motivazione, delle scelte sbagliate in termini di liceo con un percorso che non era adatto alle predisposizioni dello studente, un istituto troppo lontano da casa propria e difficile da raggiungere con i mezzi pubblici, magari si è stati “costretti” a trovarsi subito un lavoro prima del tempo per vari motivi o ci sono state delle difficoltà in famiglia. Insomma, si è trattato sempre di un motivo valido e ben condivisibile che, purtroppo, ha “penalizzato” la persona impedendole di accedere ad altri lavori più prestigiosi e terminare nei giusti tempi il suo percorso di studi.

Comunque sia, per cercare di venire incontro a questi studenti, sono stati attivati degli specifici corsi serali per le scuole medie ed i licei mentre, i percorsi universitari, si sono dotati di appositi corsi per chi non può frequentare le lezioni a causa del proprio lavoro. Purtroppo questi corsi serali, per quanto utili, possono risultare comunque “difficili da seguire”.

Se si è lavorato tutto il giorno sarà molto faticoso, una volta giunta la sera, armarsi di buona volontà e andare a seguire le lezioni a scuola. Inoltre teniamo conto che, visto che durante il resto della giornata si lavora, può essere un problema anche trovare il tempo per studiare e prepararsi adeguatamente alle verifiche ed agli esami. Che cosa bisogna fare dunque? Invece di rinunciare, occorre provare a cambiare punto di vista!

Infatti, con DiplomaOnLine (visita www.diplomaonline.com per avere maggiori informazioni), è possibile ottenere la licenza media oppure il diploma di maturità dei vari tipi di licei (inclusi gli istituti tecnici e professionali) comodamente da casa propria. Ma come è possibile tutto questo?

Ma naturalmente con il metodo della formazione a distanza (ovvero FAD) che più si adatta alle esigenze di tempo e di studio del singolo studente. Basterà una connessione ad Internet ed un po’ di buona volontà e si potranno seguire corsi e lezioni da casa propria o da ovunque si preferisca. Inoltre non dimentichiamo che tali diplomi e certificati sono riconosciuti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e perciò validi per accedere alle università, ad altre professioni oppure a concorsi pubblici.

L’unico momento in cui occorrerà recarsi fisicamente nella scuola, facciamo finta che vogliate ottenere la maturità al liceo classico, sarà solo quando si dovrà sostenere l’esame di maturità in estate assieme agli altri studenti.

Per ogni dubbio, consiglio sul percorso da seguire o per un preventivo gratuito, si può sempre contattare DiplomaOnLine al numero 0409776946 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@diplomaonline.com. Buono studio a tutti!