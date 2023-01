Sii Saggio guida sicuro, appuntamento a Chiaiano.

Lunedì 16 gennaio alle ore 10,30 sarà il Teatro I-krè di Chiaiano – Napoli, ad ospitare la ventitreesima tappa delroadshow #siisaggioguidasicuro a cui prenderanno parte Mario Morcone, Assessore alla Legalità e Sicurezza della Regione Campania, Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Antonio De Iesu, Assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli, don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione POLIS, il Magg. Fabio Ibba, Comandante del Nucleo Radiomobile del Gruppo Carabinieri di Napoli, Roberto Fasanelli, Professore di Psicologia Sociale Università di Napoli Federico II e Segretario Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro” e Alessandra Franciosa dell’ Associazione Meridiani e Referente Progetto Scuole “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Coordinerà i lavori, Laura Bugnodell’Aps Coordinamento Genitori Democratici Napoli. A ricevere gli oltre 150 studenti del territorio dell’ottava municipalità del Comune di Napoli saranno Maria Vorzillo, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 28 “Giovanni XXIII – Aliotta” e Salvatore Napoli, Presidente Aps Coordinamento Genitori Democratici Napoli. Prevista la partecipazione di Alessandro Bolide di “Made in Sud”per promuovere comportamenti corretti al volante.

#siisaggioguidasicuro, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, punta a sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado, e da quest’anno anche presso le Università, in linea con le strategie di azione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 e dell’EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Nextstepstowards “Vision Zero”. Il progetto si avvale, anche quest’anno, del patrocinio e della collaborazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, di tutte le Forze dell’Ordine, Enti ed Istituzioni, Rai Campania, Radio Rai e Rai Isoradio.

L’obiettivo, è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Gli incontri rendono gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso il concorso d’idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”. I ragazzi possono presentare foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali per partecipare al progetto. I giovani sono seguiti nei lavori da formatori e da personale esperto sul tema della sicurezza stradale e nel corso degli incontri i partecipanti sono coinvolti emotivamente anche dalla testimonianza diretta chi ha vissuto la tragica perdita di persone care in incidenti stradali, come Graziella Viviano, la madre della 26enne Elena Aubry che nel maggio del 2018 perse la vita sulla Ostiense finendo con la moto in una buca, Leopoldo Iovino, padre di Eugenio deceduto a solo 19 anni a seguito dell’impatto con la sua moto contro un palo di pubblica illuminazione a Gragnano, e Gianni De Prisco, che ha subito postumi invalidanti permanenti a causa di un ubriaco che alla guida dell’auto investì nel novembre del 2016 lui e il padre Giuseppe, causando la morte di quest’ultimo.

Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati. L’appuntamento di quest’anno è programmato a Napoli il 20 aprile 2023 con la realizzazione di un “Villaggio sulla Sicurezza Stradale” da parte degli enti istituzionali che collaborano al progetto e del CONI – Comitato Regionale Campania, oltre ad un galà sulla sicurezza stradale con tutti i testimonial, personaggi del mondo televisivo e dello spettacolo che affiancano da anni il progetto.Di impatto e grande sensibilità, lo spot realizzato dai testimonial della manifestazione Gigi e Ross, che viene proiettato nel corso degli incontri formativi.

#siisaggioguidasicuro, che ha preso il via ufficialmente con l’apertura dell’anno scolastico e accademico 2022/2023, ha realizzato ad oggi ventidue incontri formativi e divulgativi su tutto il territorio campano e formatooltre 5’000 studenti. Sono previste ulteriori 21 tappe e si stima la formazione di oltre 12’000 giovani.