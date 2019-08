Stress da rientro a scuola? Affrontalo con i consigli della nostra guida!

Ormai ci siamo. La campanella d’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 si avvicina sempre di più e, dopo settimane trascorse tra sdraio e ombrelloni, migliaia di studenti dovranno ritornare tra i banchi. Tornare a scuola, soprattutto dopo una lunga estate rilassante, non è semplice.

Per ridurre lo stress da rientro, gli psicologi consigliano di avvicinarsi al fatidico giorno in maniera graduale. Si tratta, in altre parole, di creare una daily routine basata su una serie di attività “propedeutiche”: impostare la sveglia alcuni giorni prima dell’inizio delle lezioni, terminare i compiti assegnati per l’estate, dedicare un paio d’ore al giorno alla lettura e, ovviamente, assicurarsi di avere tutto ciò che occorre per il ritorno a scuola.

L’acquisto del materiale scolastico, in particolare, è un passaggio fondamentale per preparare il ritorno tra i banchi perché permette agli studenti (soprattutto i più piccoli) di iniziare a familiarizzare con il mondo della scuola.

Inoltre, acquistare penne, matite, quaderni, zaini e astucci prima dell’inizio della scuola è utile anche per i genitori perché consente di risparmiare denaro, approfittando di promozioni e offerte speciali di fine estate.

Perché aspettare?

Seguite la nostra guida e lo scoprirete cosa non può mancare nello zaino!

I Migliori zaini per la scuola 2019

Il primo articolo da acquistare è ovviamente lo zaino. La moda del prossimo anno scolastico sarà caratterizzata da colori sgargianti, fantasie urban e innovative tecnologie per diminuire il peso dei libri ed accessori high-tech. Per la scuola elementare, gli zaini Giochi Preziosi sono la tendenza del momento: colorati, divertenti, ergonomici e ben imbottiti per non gravare troppo sulle spalle e sulla schiena dei piccoli studenti.

Gli zaini più in voga per le scuole medie sono targati Mitama: gli spallaci imbottiti e il tessuto traspirante rendono questi zaini molto comodi e versatili.

Gli zaini Double della Seven, invece, sono l’ideale per le scuole superiori: in 3 semplici mosse lo schienale si stacca e si ottiene uno zaino tutto nuovo.

Inoltre, un paio di cuffie stereo soft-touch wireless è incluso su tutti i modelli reversibili: le cuffie sono abbinate al colore dello zaino, per avere ancora più stile!

L’astuccio: un autentico must-have!

L’astuccio è un autentico “must have” per ogni studente: pastelli, pennarelli, penne e matite sono gelosamente custoditi in una custodia che rispecchia la personalità del suo proprietario. Gli astucci a 3 zip Pool Over sono perfetti sia per i maschietti che per le femminucce perché sono disponibili in numerose fantasie e varianti di colore: tutti hanno 3 scomparti per contenere fino a 54 pennarelli, matite e altri accessori immancabili per la scuola!

Chi invece vuole uno stile inconfondibile può puntare sugli astucci Go Pop Giochi Preziosi e divertirsi a personalizzare il proprio astuccio con decine di divertentissimi stickers adesivi.

A ciascuno il suo diario!

L’ultimo (ma non meno importante) accessorio da acquistare prima di tornare a scuola è il diario. Per gli studenti di tutte le età, il diario è un compagno inseparabile dove segnare i compiti, fissare gli appuntamenti, raccogliere i pensieri e annotare le prime “cotte”.

Proprio per questo, la scelta va ben oculata e il diario deve rispecchiare appieno la personalità dello studente.

I marchi di tendenza per l’anno scolastico 2019/2020 sono senza dubbio Mitama, Comix e Be You. Proprio quest’ultimo brand ha lanciato una linea di diari accattivanti e alla moda, pensati per i ragazzi e le ragazze più trendy.

La linea di diari 2020 Be You è stata infatti progettata in collaborazione con Elisa Maino, la più giovane webstar italiana.

Il risultato è un diario con nuance che mischiano le caramelle, i social, il mondo Pop e le icone Tumblr.

