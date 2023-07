Test medicina, free trial su piattaforma Futura fino a lunedì 10

Fedele alla sua mission di essere sempre al fianco degli studenti, Accademia dei Test (https://adt.futura.study/), ramo della startup Edtech Futura, lancia il free trial della propria piattaforma. Dal 7 al 10 luglio, infatti, tutti gli aspiranti medici avranno la possibilità di esercitarsi e testare il proprio grado di preparazione, in vista del Tolc, in modo gratuito su Futura. All’interno della piattaforma, gli studenti potranno cimentarsi liberamente con oltre 36.000 quiz divisi per argomento e 150 simulazioni commentate.

In questo modo, le aspiranti matricole avranno modo di mettere alla prova ciò che hanno imparato, prendere confidenza con le modalità e le tempistiche dell’esame e riflettere sui propri errori, per individuare le aree di maggiore debolezza e le materie da cui partire per il ripasso prima del test vero e proprio. All’interno di Futura, inoltre, gli studenti potranno richiedere il supporto di Alice, un’assistente virtuale sempre disponibile per aiutare i ragazzi a comprendere nel dettaglio le spiegazioni di ogni domanda e fornire, allo stesso tempo, un sostegno nello studio dei concetti teorici delle materie previste dal Tolc, permettendo allo studente di approfondire, in modo personalizzato, la teoria dietro ogni quesito.

“È partito il conto alla rovescia per la sessione di luglio del Tolc di medicina, che si terrà dal 15 al 25 luglio e che sarà determinante ai fini della composizione della graduatoria d’accesso alle università, che verrà pubblicata a settembre. Questo perché a sostenere la prova saranno sia gli studenti che hanno tentato l’esame ad aprile e che desiderano migliorare il proprio punteggio, sia coloro che si cimenteranno per la prima volta con il Tolc. Questo fa sì che le modalità di accesso diventino molto più competitive rispetto agli anni precedenti e per questo motivo abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti gli aspiranti medici di testare in anticipo e gratuitamente la propria preparazione, per affrontare il più serenamente possibile la prova di ammissione.” – conclude Andrea Chirolli, CEO di Accademia dei Test.