500 studenti a “La Scuola in Mostra” venerdì 14 alla Mostra d’Oltremare per la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II.

Oltre 500 studenti a “La Scuola in Mostra”, la manifestazione organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (SPSB) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con gli 11 Dipartimenti che la compongono, in programma il 14 aprile 2023 alle 9.30 alla Mostra d’Oltremare.

L’evento ha come obiettivo l’orientamento e la divulgazione scientifica e si rivolge agli addetti ai lavori, alle famiglie, agli studenti e ai docenti delle scuole di ogni grado.

Spazio all’offerta didattica e ai percorsi di studio, ma anche esperimenti, musica e momenti di interazione tra universo scientifico e mondo produttivo. Un programma ricco di eventi, che prevede, quindi, incontri tra addetti ai lavori nei quali discutere le strategie da porre in essere per sviluppare percorsi di orientamento consapevole, momenti ludici da condividere in famiglia, spazi informativi sui percorsi di studio offerti nelle aree dell’architettura, dell’ingegneria e delle scienze e momenti di divulgazione scientifica che permetteranno di conoscere i ricercatori e mostreranno quali sono i campi di ricerca più avanzati.

A dare inizio alla manifestazione saranno la Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base federiciana Gioconda Moscariello e il delegato del Rettore alla Terza Missione Antonio Pescapè. Alle 11.30 in programma una Tavola Rotonda, dal tema “Cultura scientifica: attività di divulgazione e orientamento attivo nella transizione tra Scuola e Università. Possibilità e strumenti nell’epoca post Covid”, che vedrà partecipare anche la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Presenti, infatti, Angela Orabona e Domenica Addeo.

Una giornata intensa che si concluderà con il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti.