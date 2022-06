5G Academy Professional: parte la seconda edizione dell’alta formazione nella transizione digitale promossa dall’Università Federico II, Nokia e Tim insieme a Fastweb, Kineton e altre aziende leader nel settore.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, NOKIA e TIM, quest’anno in collaborazione anche con Fastweb, Kineton ed altre aziende leader di settore, danno il via alla seconda edizione della 5G Academy Professional 2022.

Formare nuove figure di elevata professionalità nel settore della “digital transformation‘’ è l’obiettivo del corso destinato a manager e professionisti interessati a comprendere come la tecnologia 5G possa accrescere e potenziare il proprio business.

Iscrizioni aperte, con scadenza il 15 settembre, per dare vita alla nuova classe dell’Academy che ha sede nel Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio e può contare su docenti federiciani e provenienti da università e centri di ricerca nazionali e internazionali, oltre che manager di aziende leader nel settore.

“La 5G Academy professional guarda alla sua seconda edizione attraverso il successo della prima, pronta a crescere ulteriormente – dichiara Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – . Il connubio con partner internazionali e di grande esperienza dimostra la qualità dell’offerta proposta.

Supportare e rafforzare le competenze specialistiche di professionisti del settore è un obiettivo ambizioso, vista la potenzialità delle nuove tecnologie.

Grazie a tale percorso, numerosi professionisti hanno affinato e ampliato le proprie competenze, trovando nuovi sbocchi e opportunità lavorative”.

“La 5G Academy Professional Federico II – Nokia- TIM è un’opportunità straordinaria di alta formazione offerta a professionisti ed aziende che intendono essere protagonisti della trasformazione digitale dell’impresa – evidenzia Marco Ghezzi, Vice President Nokia Learning.

L’Academy offrirà altresì la possibilità di networking con la community di professionisti, aziende, istituzioni accademiche e associazioni del terzo settore, attori fondamentali dell’open innovation.

Il futuro del Paese passa attraverso la rivoluzione del 5G e in Nokia crediamo fortemente nella potenzialità della tecnologia che abilita un mondo più produttivo, sostenibile ed inclusivo.

E’ per questo che anche quest’anno Nokia Italia partecipa con entusiasmo al progetto”

“Obiettivo di TIM nella 5G Academy Professional è affiancare i professionisti della trasformazione digitale nella loro capacità di immaginare il futuro, fornendo gli strumenti per affrontare le prossime sfide – sottolinea Andrea Laudadio, Responsabile di TIM Academy -. Il 5G, come ogni nuova tecnologia, richiede competenze aggiornate e per questo abbiamo progettato un’opportunità formativa certificata e di altissima qualità sui temi chiave dello scenario attuale e futuro, per consentire alle persone di contribuire al successo aziendale”

Il corso avrà inizio il 22 settembre e potrà essere frequentato in modalità virtuale su piattaforma Teams con lezioni a settimane alterne in formula “intensive” (8 ore concentrate in due sessioni di 4 ore da tenersi il giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio, o il sabato mattina) per una durata massima di 6 mesi.