Accademia di Belle Arti, Gaeta nuovo Direttore

É il prof. Giuseppe Gaeta il nuovo Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per il triennio 2023-2026. L’esito arriva dopo due turni di votazioni, che hanno visto il prof. Gaeta opposto al prof. Renato Lori, attuale direttore.

Il risultato definitivo è stato raggiunto al secondo turno al termine del ballottaggio tra i due candidati con 48 voti per il Direttore in carica Renato Lori e 53 voti per il neoeletto Giuseppe Gaeta.

Giuseppe Gaeta dall’ottobre 2014 all’ottobre 2020 è stato Direttore per due mandati consecutivi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Nato nel 1963, si è laureato in Sociologia presso Università Federico II di Napoli e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Antropologia Culturale, Etnologia, Storia delle Tradizioni Popolari presso l’Università degli Studi di Firenze.

Autore di Numerosi saggi e ricerche, orientati al rapporto tra arte e ricerca, arte e tecnica, con particolare riferimento all’ambito dei processi culturali collegati alle nuove tecnologie, dal 1997 è Docente di Prima Fascia di Antropologia Culturale

Attualmente insegna attualmente presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, dopo avere prestato servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Brera – Milano, di Catania, dove ha tenuto i corsi di Antropologia Culturale, Antropologia delle Società Complesse, Antropologia Visuale, Culture digitali.

Dal 2021 è Esperto di sistema e Esperto disciplinare ANVUR, Presidente CEV valutazione periodica e accreditamento corsi di terzo ciclo;

Dal 2007 al 2013 ha ricoperto la carica di Vice-Presidente del C.N.A.M (Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);

Dal 2013 al 2022 è stato componente della Commissione per la valutazione degli ordinamenti e l’accreditamento delle istituzioni AFAM;

Dal 2008 al 2013 è stato componente della Commissione Paritetica CNAM/CUN – (Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica/Consiglio Universitario Nazionale);

Tra i suoi principali incarichi:

– Membro del Tavolo Tecnico Nazionale per l’Attuazione della Riforma delle Istituzioni AFAM;

– Membro della commissione Ministeriale AFAM WiFi – Presidenza del Consiglio;

– Membro del Tavolo Tecnico Interministeriale Mibac-Miur sul Restauro

– Membro del Tavolo Tecnico Interministeriale sul Design