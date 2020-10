Accademia di Belle Arti, Lori nuovo direttore. I complimenti di Bellenger (Capodimonte).

É il prof. Renato Lori il nuovo direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per il triennio 2020-2023.

L’esito arriva dopo due giorni di votazioni, svoltesi in via telematica, secondo il rispetto delle normative anti Covid, che hanno visto il nome del prof. Lori candidato insieme con quello della prof.ssa Giovanna Cassese e del prof. Dario Giugliano.

Il risultato definitivo è stato raggiunto al secondo turno al termine del ballottaggio tra la professoressa Cassese ed il neo eletto che ha ottenuto un ampio consenso di voti. La direzione di Renato Lori segue al doppio mandato del prof.

Giuseppe Gaeta, alla guida dell’Accademia di Bella Arti di Napoli dal 2014.

Renato Lori, scenografo teatrale e cinematografico, è nato a Napoli nel 1955. Si è diplomato nel 1978 in scenografia all’ Accademia di Belle Arti di Napoli. Docente dal 1996 ha insegnato Scenografia presso le Accademie di Belle Arti di Milano, Bari, Catanzaro, Torino, Venezia, Foggia e Catania. Attualmente è docente di Scenografia presso l’ Accademia di Belle Arti di Napoli dove è anche stato Coordinatore della Scuola di Scenografia.

Ha pubblicato numerosi libri sulla scenografia teatrale e cinematografica; vanta al suo attivo collaborazioni con registi prestigiosi come Ugo Gregoretti, Mauro Bolognini, Franco Però, Tony Servillo, Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Francis Ford Coppola, Massimo Martella e Alessandro Haber. (ANSA).

Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger si congratula con il prof. Renato Lori per l’elezione alla Direzione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli: “Faccio al nuovo direttore i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che metteremo in campo progetti comuni per offrire le giuste opportunità ai giovani talenti napoletani e per valorizzare al meglio l’arte e gli artisti in generale”.