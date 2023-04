Agritech Academy, presentazione giovedì 27.

Verrà presentata domani, alle 12, nel complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, la Agritech Academy della Federico II, il nuovo percorso di alta formazione dell’Ateneo che formerà tecnici specializzati nella trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo. L’Academy è promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con le imprese e i centri di ricerca del Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech, una cinquantina di partner di altissimo profilo.

Il rettore dell’Ateneo Matteo Lorito, il direttore del Dipartimento di Agraria della Federico II, Danilo Ercolini, il coordinatore dell’Agritech Academy, Giovanni Battista Chirico, insieme ai partner coinvolti nell’iniziativa, accoglieranno i 40 studenti ammessi all’Academy. Interverrà anche al Direttore di R&S IBF Servizi, Salvatore Parlato.

Agli studenti, tutti con borsa di studio, verrà consegnato il kit di benvenuto e avranno inizio le lezioni. Il percorso di formazione è di 360 ore distribuite in sette mesi e si divide in 240 ore di lezioni frontali e 120 ore presso aziende partner. Caratterizza il programma formativo proprio una forte interazione tra didattica in presenza e didattica esperenziale.

I partecipanti al corso, selezionati attraverso bando, 10 donne e 30 uomini, sono laureati presso 14 diverse università italiane, con curriculum nel campo delle scienze agrarie, biologia, biotecnologia, ingegneria gestionale, informatica, ingegneria chimica, gestionale, meccanica e zootecnia. Le lezioni saranno tenute da docenti provenienti da Atenei di tutta Italia oltre che da tecnici e manager delle imprese di punta del settore delle tecnologie avanzate applicate all’agricoltura.

L’obiettivo dell’Agritech Academy è di formare tecnici specializzati di alto profilo in grado di comprendere, governare e agevolare la trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo, in un’ottica di promozione della sostenibilità ambientale.

L’appuntamento è giovedì 27 aprile alle 12 nella sede dell’ Agritech Academy al 2° piano del modulo L2 del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio, in via Protopisani, 70, a Napoli.

www.agritechacademy.unina.it