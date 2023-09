Al via il primo Festival di Geopolitica, da giovedì 28 al Teatro Sannazaro a cura de L’Orientale

Il mondo è diventato una piccola sfera dove un avvenimento, anche nella più remota regione, può provocare ripercussioni globali. Cosa determina quindi il nostro presente e cosa dobbiamo attenderci dal futuro?

La sfida che raccoglie Geopolitiks, il festival di geopolitica organizzato dall’associazione Futura e dall’Università degli studi di Napoli L’Orientale è provare a raccontare il cambiamento in atto.

Dal 28 al 30 settembre al teatro Sannazaro studiosi, giornalisti, accademici, politici si daranno appuntamento per affrontare temi quali la guerra in Ucraina, la questione di Taiwan, le grandi ondate migratorie. Per raccontare quanto sia importante il concetto di gratitudine negli equilibri mondiali.



Sul palco ogni giorno dalle 15,30 alle 18 si alterneranno giornalisti del calibro di Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera, Ugo Tramballi dell’ISPI, Mattia Ferraresi del Domani, Valentino Di Giacomo de Il Mattino, che dialogheranno con gli accademici. Sabato 30 settembre interverranno Alessandro Pansa, già capo della polizia e direttore del Dis ed Enzo Amendola, già ministro degli affari Europei.



L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Si allega foto di Paolo Wulzer.



“L’evento – evidenzia Paolo Wulzer, docente di Storia delle Relazioni Internazionali a L’Orientale – intende portare a stretto contatto con la città e il territorio alcuni dei saperi specifici e caratteristici dell’Ateneo in tema di relazioni internazionali, studi areali e dinamiche globali”.



“La geopolitica investe le nostre scelte quotidiane. Parliamo di cambiamenti climatici, mancanza di materie prime, ondate migratorie: Geopolitiks vuole diventare il luogo in cui comprenderne meglio le origini e il perché di certe scelte” spiega Alfonso Principe, segretario generale dell’associazione Futura.

Di seguito il programma:

giovedì 28 settembre

ORE 16,00

SALUTI E PRESENTAZIONE

Roberto TOTTOLI, Rettore Università degli studi di Napoli L’Orientale,

Paola FRACONTE, Presidente Associazione Futura

Alfonso PRINCIPE, Segretario Generale Associazione Futura

ORE 16.30

INDIA: CHE PARTITA STA GIOCANDO IL PAESE PIÙ POPOLOSO DEL MONDO?

Diego MAIORANO (UNIOR) dialoga con Ugo TRAMBALLI (ilSole24Ore/ISPI)

ORE 17,45

STORIA E GEOPOLITICA DELLA CRISI UCRAINA

Fabio BETTANIN (UNIOR) e Paolo WULZER (UNIOR) dialogano con Marco IMARISIO (Corriere della Sera)

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

ORE 15,30

UNA NUOVA GEOPOLITICA PER LA CHIESA DI PAPA FRANCESCO

Sabina PAVONE (UNIOR)

ORE 16,45

DA PERIFERIA A REGIONE CONTESA?

L’AMERICA LATINA NEL CONFRONTO GLOBALE TRA CINA E STATI UNITI.

Raffaele NOCERA (UNIOR) dialoga con Mattia FERRARESI (Domani)

SABATO 30 SETTEMBRE

ORE 15,30

MIGRAZIONI: IL VIAGGIO DEL MONDO

Fabio AMATO (UNIOR)

ORE 16,45

TRA LE SPONDE DELLO STRETTO: LA QUESTIONE DI TAIWAN

Flora SAPIO (UNIOR)

ORE 17,30

IL FUTURO È QUANTUM

Alessandro PANSA (cda Tim – già Capo della Polizia e direttore del DIS) dialoga con Valentino DI GIACOMO (Il Mattino)

ORE 18,00

GEOPOLITICA DELLA GRATITUDINE

Enzo AMENDOLA (Parlamentare, già Ministro degli affari europei) dialoga con Valentino DI GIACOMO (Il Mattino)

GEPOLITIKS

Festival di Geopolitica

Napoli, Teatro Sannazaro, Via Chiaia 157

INGRESSO GRATUITO

www.geopolitiks.it