Al via l’AISO Memorial Valletta Cup della Federico II in partnership con Philips Sonicare.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II va in campo con l’AISO Memorial Valletta Cup, il torneo di calcetto che, dal 9 marzo, vedrà sfidarsi gli studenti dal I al VI anno di Odontoiatria affiancati dai professori universitari. Insieme alla Federico II ci sono Philips Italia, main sponsor, con il suo prodotto di punta per la cura e l’igiene orale, Sonicare, e l’AISO – Associazione Italiana degli Studenti di Odontoiatria.

Sei squadre rappresentanti uno o più reparti di Odontoiatria, capitanate dal professore di riferimento, si affronteranno in blocchi da tre in due gironi paralleli. Alle semifinali accederanno le prime due classificate di ciascun girone, da cui emergeranno le due finaliste che si contenderanno la vittoria. Nell’arco di cinque settimane si giocheranno in totale nove partite. Il torneo si svolgerà presso il Nausica Soccer Club, di via Leonardo Bianchi, 42,a Napoli.

L’AISO Memorial Valletta Cup nasce per commemorare il professore Giancarlo Valletta, uno dei padri fondatori e primo Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Napoli Federico II. L’evento, alla sua prima edizione, trae origine dalla Valletta Cup, torneo di calcetto organizzato, dal 1990 al 2000, proprio dal professore Valletta.

La Valletta Cup ha rappresentato sempre un momento sociale e di aggregazione nel contesto dell’Odontoiatria napoletana, con il coinvolgimento dei medici odontoiatri dei vari reparti di Odontoiatria e delle associazioni di categoria quale l’ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Per dieci anni il torneo ha suscitato l’interesse non solo in campo odontoiatrico, ma anche istituzionale, con l’organizzazione di eventi sociali che hanno visto la partecipazione di figure di rilievo di Napoli e della Regione Campania.

Dopo venti anni di stop, l’evento torna con il nome AISO Memorial Valletta Cup grazie al grande impegno degli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, attraverso l’attività del direttivo dell’associazione di riferimento AISO Napoli Federico II.

“L’AISO Memorial Valletta Cup è un evento ludico e sociale molto sentito dalla nostra Università proprio perché richiama il torneo di calcetto che anni fa veniva organizzato tra i nostri reparti di Odontoiatria insieme al professore Giancarlo Valletta, uno dei padri fondatori della professione odontoiatrica in Italia”, dichiara il professore Gilberto Sammartino, Responsabile dell’Unità di Chirurgia Orale e Ricostruttiva dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Questo evento ha sempre contraddistinto il nostro corso di laurea: l’idea di creare qualcosa che vada oltre le aule universitarie e la routinaria didattica permette non solo agli studenti di crescere insieme in un contesto globale, ma va anche ad intensificare il classico rapporto professore-studente a beneficio dell’istruzione”.

“In qualità di main sponsor dell’AISO Memorial Valletta Cup vogliamo intensificare il rapporto tra Philips Sonicare e i professionisti dell’igiene orale, supportando gli studenti di una realtà di prestigio come la Facoltà di Odontoiatria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”, dichiara Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia. “Philips Sonicare costituisce l’alleato perfetto per i professionisti dentali. L’innovativa tecnologia Sonica può infatti supportare i pazienti nella riduzione della placca e nella prevenzione delle irritazioni gengivali. È quindi indubbio che Philips Sonicare svolga un ruolo cruciale nella salute orale, e quindi generale, dei pazienti”.