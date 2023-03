Al via lunedì 13 all’Orientale il progetto sulla sensibilizzazione sui diritti dei minori.

Al via lunedì 13 marzo alle 9.30 nella sede dell’università L’Orientale di palazzo Du Mesnil, in via Chiatamone 62, il progetto “Target minori” sulla sensibilizzazione sui diritti dei minori con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Fabiana Sciarelli, responsabile del progetto, la senatrice Valeria Valente, l’assessore alle Politiche giovanili del Comune Chiara Marciani, Mario Mirabile dell’Unione nazionale ciechi e ipovedenti, Elvira Sepe dell’ente nazionale sordi.

Il Coffee break è organizzato dalla Onlus “Monelli ai fornelli” che lavora con i ragazzi di Nisida.

«Nonostante siano passati più di 20 anni da quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nonostante

vi sia un generale consenso sull’importanza dei diritti dei più piccoli, ancora oggi molti minori nel mondo, e anche nel nostro Paese, vivono stati di insicurezza, di discriminazione, di emarginazione, di trascuratezza, di solitudine. Il progetto vuole, quindi, riportare un po’ di attenzione sui bambini e sugli adolescenti, su coloro che dovrebbero rappresentare il punto di partenza dello sviluppo di un paese, su coloro che oggi vivono un vero e proprio stato di emergenza stretti tra l’insicurezza fisica e quella emotiva del loro presente e l’insicurezza globale del loro futuro» dice la professoressa Sciarelli.