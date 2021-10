All’Orientale traduzione delle Mille e una notte in vista dell’Expo di Dubai lunedì 25.

Prenderà il via lunedì 25 ottobre nella sede dell’Orientale a Palazzo Du Mesnil in via Chiatamone 62 la tre giorni di laboratorio di traduzione, Le due lune. La parola che si fa musica, a cura di Roberta Denaro, nell’ambito delle iniziative legate a EXPO Dubai 2020. Il laboratorio è parte del progetto Le due lune, promosso dall’Università e realizzato in collaborazione con l’università IULM e la Fondazione World Youth Orchestra con il supporto di FCA Fondazione Cultura e Arte.

Durante i tre giorni di laboratorio gli studenti di arabo della nostra università lavoreranno a tradurre una selezione di testi della tradizione letteraria araba (brani di poesia classica e testi delle Mille e una notte), che entreranno a far parte della drammaturgia dello spettacolo Le due lune, che la World Youth Orchestra diretta dal maestro Damiano Giuranna porterà in scena a Dubai.

Al centro del laboratorio è il tema delle radici comuni della cultura del Mediterraneo, sulle pratiche di traduzione dall’arabo di testi medievali, sul rapporto e l’interazione tra diverse forme di espressione artistica – musica, letteratura, arti visive.

A aprire il laboratorio, insieme alla professoressa Denaro, ci saranno Giuseppe Carrieri (regista e docente IULM), coadiuvato da Elisa Chiari (IULM), Damiano Giuranna (direttore della WYO) e l’artista e illustratore Usama Saad che guideranno gli studenti a una riflessione sulle diverse dimensioni artistiche del progetto.

Expo 2020 Dubai è l’Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 ed è la prima Esposizione Universale che si svolgerà a Dubai.

Il tema previsto per l’Esposizione è Connecting Minds, Creating the Future, strettamente connesso al nome arabo della città, al-Wasl, che significa “il collegamento”. Expo 2020 Dubai parlerà di OPPORTUNITÀ – liberare il potenziale dei singoli e delle comunità per creare un futuro migliore, MOBILITÀ – sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione di persone, beni e idee, SOSTENIBILITÀ – accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, energetiche e idriche.