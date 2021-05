Bilancio di Genere Università Federico II, presentazione giovedì 13.

Sarà presentato nel corso del webinar ‘Eguaglianza di genere a bilancio’ il Bilancio di Genere dell’Università di Napoli Federico II insieme al percorso di formazione MOOC “Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni nelle università“, disponibile gratuitamente su federica.eu.

L’appuntamento è per giovedì 13 maggio 2021 alle 10.30 sulla piattaforma Zoom.

L’incontro è un’occasione per promuovere le azioni finalizzate a garantire la parità di genere, rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione personale e professionale di uomini e donne e sviluppare una cultura inclusiva e rispettosa di tutte le differenze identitarie.

Il webinar, che verrà introdotto dal rettore dell’Ateneo federiciano, Matteo Lorito, a cui partecipa la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna con un videomessaggio, in cui la prorettrice Rita Mastrullo aprirà il dibattito su ‘Parità di genere: sfide e opportunità’, è organizzato da Federica Web Learning, Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale della Federico II.

Il programma della giornata prevede una prima parte con gli interventi della Rettrice dell’Università di Roma La Sapienza e Coordinatrice Commissione CRUI sulle tematiche di genere, Antonella Polimeni, la presentazione del Bilancio di Genere dell’Ateneo federiciano, a cura di Antonella Liccardo, Delegata del Rettore al Bilancio di genere, Carla Camerlingo, Delegata del Direttore Generale al Bilancio di genere, e Concetta Giancola, Presidente Comitato Unico di Garanzia.

Seguirà una seconda parte, dedicata al quadro nazionale e territoriale sulla parità di genere, in cui la Prorettrice Mastrullo coinvolgerà nel dibattito la Consigliera di Parità effettiva della Regione Campania, Domenica Maria Lomazzo, e dell’Assessora alle pari opportunità, libertà civili e alla salute del Comune di Napoli, Francesca Lucia Menna.

“Questioni di genere” sarà anche il titolo di un dialogo teatrale che nel corso del webinar vedrà protagonisti gli attori Andrea Renzi e Teresa Saponangelo.

L’evento fornirà gli spunti per riflettere sullo stato dell’arte della parità di genere, sul suo processo di istituzionalizzazione, evidenziando il contributo della formazione, favorito dall’uso della didattica online, per la diffusione delle pratiche inclusive e il rispetto delle differenze identitarie.

Nel corso del webinar sarà presentato il primo percorso di formazione MOOC (Massive Open Online Course), “Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni nelle università” disponibile gratuitamente sulla piattaforma per la didattica multimediale federica.eu e realizzato in collaborazione con il CUG, il Centro SINAPSI, l’Osservatorio di genere sull’università e la ricerca, la Consigliera di fiducia, il Laboratorio Interdisciplinare di Studi e Ricerche Donne Genere e Formazione e il Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza.

Il webinar si svolgerà il giorno 13 maggio dalle 10.30 alle 12.30 sulla piattaforma Zoom e sarà possibile partecipare collegandosi al link: bit.ly/eguaglianzadigenere

In alternativa si potrà aprire Zoom, cliccare su “Entra / Join Meeting” e inserire i seguenti dati: ID riunione: 882 0000 1916 Passcode: 395574 dispositivo: https://zoom.us/download