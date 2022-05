Buone prassi nella gestione delle risorse umane della P.A., lunedì 30 a Palazzo Pacanowski a cura dell’Università Parthenope.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Parthenope con la prof. Filomena Buonocore ed AIDP Nazionale (Associazione Italiana Direzione del Personale) promuovono un convegno per discutere delle ‘buone prassi’ nell’ambito del management pubblico e delle risorse umane e per presentare due progetti di rilievo nazionale, realizzati in collaborazione con SNA e Ministero delle Infrastrutture.

La PA sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. A fronte di un’immagine non certo positiva e di una opinione pubblica molto critica, stanno emergendo soluzioni manageriali e organizzative estremamente interessanti che dimostrano chiaramente che la PA è popolata di esperienze positive.

Il convegno rappresenta l’occasione per accendere i riflettori su alcune buone prassi di gestione delle risorse umane.

Su due di queste nuove prassi stanno lavorando alcuni docenti dell’Università Parthenope che ne discuteranno insieme a manager pubblici, protagonisti di interessanti processi innovativi nell’ambito del settore pubblico.

Interverranno tra gli altri il Rettore Alberto Carotenuto ed il Prorettore alla Didattica ed agli Affari Istituzionali Antonio Garofalo, la Presidente AIDP Matilde Marandola, la Presidente AIDP Campania Alessandra Belluccio, il Coordinatore dell’Area Scientifico-disciplinare ‘Management pubblico e innovazione digitale’ presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione Maurizio Decastri.