Chiusa con successo la settima edizione del Big Hack

Oltre 180 ragazze e ragazzi, italiani e stranieri, divisi in 30 squadre si sono sfidati durante un lungo ed entusiasmante weekend non-stop di programmazione e condivisione, sui temi di 8 challenge all’insegna dell’Open Innovation e delle competenze digitali proposte da Regione Campania e primarie aziende pubbliche e private: questi i numeri record della settima edizione del “Big Hack” che si è chiusa domenica pomeriggio con la proclamazione dei vincitori.

L’appuntamento – che si è svolto in presenza nella sede della Apple Developer Academy – è stato un successo, sia di partecipazione, sia di qualità delle soluzioni create da sviluppatori, maker, ingegneri, designer, comunicatori, studenti e appassionati di tecnologia che hanno condiviso le conoscenze, liberato la propria creatività e presentato i propri progetti.

A chiedere loro di immaginare nuove soluzioni e progetti innovativi per risolvere “problemi” sulle tematiche emergenti a livello locale e globale sono state Airbus Italia,AlmavivA, Cisco- Consorzio Clara, EAV – Ente Autonomo Volturno, Eni, STMicroelectronics, Regione Campania-So.Re.Sa Spa (Società regionale per la sanità) e Università “Federico II” di Napoli. Ciascun promotore ha messo in palio dei premi da assegnare al team vincitoredella propria sfida.

“The Big Hack” è promosso da Regione Campania e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, con Sviluppo Campania e in collaborazione con la Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT,come partner tecnico.

“The Big Hack – afferma Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania – è il momento clou dell’anno perché punto di partenza e di arrivo della nostra strategia di valorizzazione del capitale umano e di promozione delle competenze digitali.La perfetta conclusione di una settimana dedicata ai nostri talenti che sono in grado di “liberare” il loro potenziale innovativo e attivare il circuito virtuoso che genera l’Open innovation.Voglio ringraziare, infatti, i ragazzi e le ragazze per aver riempito questo weekend di energia e creatività. E anche le aziende, sia le veterane, sia le new entry, per aver aderito con grande entusiasmo e soprattutto fiducia. É questo l’ecosistema che ci siamo impegnati a costruire e a far crescere in questi anni, una dimensione collettiva di lavoro per ottenere obiettivi di crescita solidi e inclusivi per tutta la regione Campania”.

“Ancora una volta il Big Hack si è dimostrato – afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma – un grande successo, di partecipazione e idee. Gli hackathon sono sempre un momento entusiasmante per la collaborazione, la creatività e l’innovazione. Sono davvero rincuorato nel vedere il grande numero di progetti innovativi che sono stati generati in così poco tempo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, la Regione Campania che promuove questa importante iniziativa, la Apple Developer Academy e tutti i partner che hanno offerto ai giovani challenge davvero sfidanti. Vi aspettiamo tutti alla prossima edizione della Maker Faire Rome, l’undicesima, dal 20 al 22 ottobre”.

“Anche quest’anno – spiega Giorgio Ventre, Direttore scientifico della Apple Developer Academy – The Big Hack è stato capace di stupirci. I nostri ragazzi hanno dato davvero il massimo e sono riusciti a rendere ancora una volta quasi impossibile la scelta dei vincitori da parte delle aziende partner. Le soluzioni proposte sono tutte estremamente innovative ma nello stesso tempo concrete, segno che l’approccio formativo che seguiamo nella Developer Academy è capace di fornire competenze di altissimo valore. Siamo felici che l’ecosistema dell’innovazione della Regione Campania sia visto sempre più come un riferimento a livello nazionale ed europeo”.

Challenge e progetti vincitori

AI for Space Application

Challenge promossa da Airbus Italia

Vincitore il progetto: “MARSM”

“Airbus Italia ha accolto con entusiasmo – afferma Milena Lerario, Amministratore delegato della società – l’invito a partecipare a questa edizione di The Big Hack”. La promozione delle competenze digitali e l’avvicinamento dei giovani alle discipline STEM sono temi in cui crediamo molto e manifestazioni come queste sono un’ottima occasione di confronto e condivisione tra i ragazzi e i nostri professionisti che hanno anni di esperienza in questi settori. I team partecipanti hanno affrontato le challenge con grande passione e speriamo che aver preso parte a questo evento sia fonte di ispirazione per il loro futuro”.

Soluzioni digitali innovative per valorizzare il Patrimonio Nazionale meno conosciuto

Challenge promossa da AlmavivA

Vincitore il progetto: “Arthur’s Quest”

“Come ogni anno, “The Big Hack” è fucina di idee, stimoli ed entusiasmo. Contaminazione tra conoscenze e competenze – afferma Sergio Nicodemo,Vice DirettoreAlmavivADigitalTec – provenienti da ambiti differenti, collaborazione tra pubblica amministrazione, università, grande impresa e Pmi/start-up: tutti ingredienti che rendono fertile l’ecosistema dell’innovazione regionale. Come gruppo AlmavivA siamo orgogliosi di affiancare la Regione Campania e l’Universià Federico II in questo percorso per lo sviluppo integrato del territorio e ci complimentiamo con Maker Faire Rome e Sviluppo Campania per l’ottima organizzazione dell’evento”

Soluzioni per l’inclusività digitale

Challenge promossa da Cisco-Consorzio Clara

Vincitore il progetto: “CyberAware”

“Al giorno d’oggi viviamo in un mondo fortemente dipendente dal digitale. Attraverso l’uso di tecnologie digitali, la vita dovrebbe essere più semplice. Questo – afferma Alessandro Di Scala, general manager Consorzio Clara – include anche il dar accesso a servizi che in passato non erano disponibili a molte persone per via della loro disabilità. L’autenticazione è la prima linea delle informazioni di sicurezza informatica dell’utente, di servizi e tecnologia, sebbene questo ponga comunque molte questioni sul tema dell’usabilità e della sicurezza, dovuto alle differenti caratteristiche delle diverse disabilità.La soluzione tecnologica presentata dal team vincitore mira a supportare persone con disabilità durante il loro accesso in sicurezza e che affrontano sfide in ambito cyber ogni giorno facilitandone l’accesso.I principali topic individuati da Cisco sono stati interamente centrati dai vincitori: una società dove le persone con disabilità hanno le stesse opportunità di tutti gli altri attraverso la promozione dell’inclusione e dell’accesso alle soluzioni basate su tecnologie dell’informazione e della comunicazione in sicurezza”.

EAVolution: Rivoluzioniamo il Trasporto Pubblico Locale

Challenge promossa da EAV – Ente Autonomo Volturno

Vincitore il progetto: “Zenith”

“Come sempre il Big Hack – spiega Pasquale Rovito, Responsabile Innovation &Research di EAV – è stato un’occasione per caricarsi di energia “pulita”. L’entusiasmo è contagioso, i tanti innovatori hanno dato prova di grande creatività e hanno soddisfatto le aspettative. La nostra challenge era mirata alla realizzazione di sistemi che migliorino il viaggio dei passeggeri, anche quando si trovano in situazioni scomode che saranno risolte completamente attraverso l’introduzione di nuovi treni. Nuovi treni che gradualmente stanno entrando in esercizio e che a breve renderanno l’offerta di viaggio di EAV molto più ricca. Ha vinto “Zenith”, un sistema (ideato da un team internazionale) che, utilizzando la realtà aumentata, guiderebbe il passeggero dentro la stazione (per fruire di servizi o semplicemente per raggiungere il binario giusto) e fuori (per suggerire e far raggiungere i tanti siti di interesse culturale che caratterizzano il territorio servito da EAV)”.

GenAI per lo Sviluppo Sostenibile

Challenge promossa da Eni

Vincitore il progetto: “Gardenia”

“Anche quest’anno Eni – dichiara Domenica Surace di Eni Joule–ha aderito all’iniziativa e attraverso Joule, la sua scuola d’impresa, ha lanciato una challenge volta a stimolare la ricerca di soluzioni innovative per utilizzare le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa in supporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, che sono ormai parte integrante della mission di Eni. Sono stati due giorni intensi durante i quali tanti giovani innovatori hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i data scientist della Digital Factory di Eni che si sono messi a disposizione per un reciproco scambio di idee e punti di vista. Tutte le proposte progettuali prodotte daiteam dimostrano una piena consapevolezza del ruolo che l’innovazione svolge nel raggiungimento degli SDGs. Il premio per questa edizione è stato assegnato al progetto “Gardenia” formato da cinque giovani innovatori che hanno proposto un utilizzo creativo dell’intelligenza artificiale generativa per la valorizzazione degli spazi pubblici nell’ottica di rendere gli insediamenti urbani più verdi e sostenibili”.

#OneStepAhead: Il tuo coach personale per il benessere!

Challenge promossa da STMicrolectronics

Vincitore il progetto: “Hangover”

“Siamo davvero contenti di ritornare al The Big Hack nella splendida cornice della sede della Apple Developer Academy – afferma Alan Smith, Napoli Site Director.- Congratulazioni alla squadra Hangover con Wakey, un’app per le persone affette da sonnambulismo. In più abbiamo invitato tutte le quattro squadre ad esporre il loro progetti al Technology Day – che ogni anno organizziamo nel nostro sito di Napoli e che quest’anno si terrà il 22 novembre”.

SINFONIA: Enhancing Digital Healthcare

Challenge promossa da So.Re.Sa. Spa – Regione Campania

Vincitore il progetto: “YMO –So.Re.Sa Salute Campania”

“Anche quest’anno – dichiara Massimo Di Gennaro della Direzione Innovazione e Sanità Digitale di So.Re.Sa – il Big Hack ha saputo sorprenderci per la vivacità dei contributi dei tanti giovani innovatori e startupper che in diversi settori si sono sfidati a suon di idee innovative. La challenge promossa da So.Re.Sa ha visto interessantissime proposte che tentano di dare un importante contributo nell’avvicinare la cittadinanza ai servizi di sanità digitali dell’ecosistema Sinfonia. Anche quest’anno un plauso sincero all’assessore regionale Valeria Fascione e al prof. Ventre per aver fatto di Napoli in un fine settimana la capitale dell’innovazione”.

Smart FII800 Hack

Challenge promossa da Università “Federico II” di Napoli

Vincitore il progetto: “800 secondi”

“Siamo felici che a vincere la sfida dedicata alla celebrazione nel 2024 del 800° anniversario del nostro Ateneo sia stato il progetto ‘800 secondi’ realizzato dal team di Chiara Tancredi, Luca Marino e Laura Mancuso – spiega la professoressa Valentina Della Corte, responsabile del coordinamento delle attività Unina 2024 – Un lavoro che interpreta perfettamente le caratteristiche che desideriamo per sviluppare un percorso progressivo di innovazione socio-culturale che valorizzi, promuova, coinvolga e renda sempre più fruibile il patrimonio storico, monumentale e culturale della Federico II che custodiamo. La creazione e diffusione della cultura incontra oggi nuovi sentieri, strumenti e metodologie, aprendosi in modo mirato a diverse tipologie di interlocutori. L’impiego delle nuove tecnologie, dei linguaggi contemporanei e delle piattaforme digitali, attraverso lo sviluppo di idee creative e innovative, ci aiuterà a realizzare sempre di più un sistema turistico attrattivo e sostenibile per tutti”.

“The Big Hack” si inserisce nelle azioni intraprese in vista della Maker Faire Rome 2023, evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, e nell’ambito della collaborazione con Regione Campania – Sviluppo Campania, di cui al “Piano Operativo per la valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura dell’ecosistema regionale R&I” e grazie al contributo della Commissione Europea a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020.

