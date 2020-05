Corsi Gratuiti Online Progetto Progetto “Na.Gio.Ja. – Costruiamo opportunità”, scadenza bando 12 giugno.

Cosvitec Università&Impresa, in qualità di partner del Progetto “Na.Gio.Ja. – Costruiamo opportunità” coordinato dall’Assessorato ai giovani del Comune di Napoli organizza e promuove interessanti corsi professionalizzanti destinati ai giovani. Queste attività formative sono finanziate nell’ambito delle misure previste dall’Avviso pubblico “Benessere Giovani Organizziamoci” della Regione Campania.

Il progetto “Na.Gio.Ja. – Costruiamo opportunità”, in corso di realizzazione, mette al primo posto i giovani che intendono valorizzare le proprie competenze necessarie ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Questo progetto, in altre parole, intende dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi a settori rilevanti nell’economia regionale.

Ciascun partecipante potrà formarsi in sicurezza: i corsi (completamente gratuiti) saranno realizzati interamente “online” attraverso la piattaforma di e-learning. Si tratta di percorsi professionalizzanti intrapresi sulla base delle attuali istanze delle aziende, che in questo momento storico, hanno la necessità di promuoversi online ed operare secondo i principi della qualità riconosciti dagli standard internazionali

Riportiamo di seguito i corsi che saranno attivati:

QUALITY MANAGER (80 ORE) – https://www.cosvitec.com/index.php/it/corsi/corsi-na-gio-ja/quality-manager

ESPERTO WEB MARKETING (80 ORE) – https://www.cosvitec.com/index.php/it/corsi/corsi-na-gio-ja/esperto-web-marketing

SOCIAL MEDIA MANAGER (90 ORE). – https://www.cosvitec.com/index.php/it/corsi/corsi-na-gio-ja/social-media-manager

Le attività didattiche verranno realizzate in modalità sincrona con il coinvolgimento di docenti esperti, e in modalità asincrona attraverso la realizzazione di un project work pratico. Quest’ultimo darà la possibilità, a ciascun discente, di mettersi alla prova su tematiche reali dei settori di riferimento.

Potranno partecipare alle selezioni i candidati che al momento della domanda avranno i seguenti requisiti:

– età compresa tra i 16 e i 35 anni

– essere in possesso almeno della licenza media

– essere disoccupati/inoccupati

– essere residenti nella città di Napoli o in uno dei comuni della città metropolitana di Napoli

Costituisce requisito di premialità essere nella condizione di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e che non sono inseriti in un percorso di formazione)

Le modalità di partecipazione alle selezioni e maggiori informazioni sono riportate nei specifici bandi di ciascun corso disponibili con la documentazione sul sito www.cosvitec.com. La documentazione dovrà pervenire via mail entro le ore 17.00 del 12 giugno 2020. Ai partecipanti che avranno ottenuto 80% delle presenze sarà riconosciuto un certificato di frequenza, attestante le competenze trasversali e specifiche acquisite durante ciascun percorso formativo.

Per assistenza tecnica relativa alla presentazione della “Richiesta di accesso alle selezioni”, e per ulteriori informazioni, è possibile:

– scrivere al seguente indirizzo e-mail: lavoro@cosvitec.eu

– telefonare ai numeri 081/19214620 – 081/19214623 dalle ore 9:30 – alle ore 13.00 e dalle 15:30 alle 17:30