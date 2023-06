Corso di Design del Prodotto e dell’Arredo dell’Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Napoli amplia la propria offerta formativa istituendo il corso di diploma accademico di primo livello in Design del Prodotto e dell’Arredo.

Il corso andrà ad implementare la didattica della Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa che già comprende i corsi di Design della Comunicazione e Fashion Design. La scelta di avviare il corso nasce con l’obiettivo di formare professionalità artistiche dotate di elevata competenza tecnica in grado di operare nelle fasi progettuali ed esecutive relative all’ideazione di prodotti industriali o di serie limitata, come anche nel campo delle progettazioni riguardanti realizzazioni di arredo e spazi attrezzati.

Lo studente acquisirà competenze di disegno tecnico informatico e di modellazione tridimensionale utili alla rappresentazione e alla finale realizzazione, prevista dal corso, dei prototipi ideati.

Particolare attenzione sarà riservata all’analisi e alla conoscenza approfondita dei materiali e dei sistemi produttivi di tipo ecosostenibile, intesi come fattori cruciali e imprescindibili per la progettazione sia nell’ambito degli attuali processi di realizzazione, sia per rispondere alla richiesta dei mercati contemporanei. Lo studio sinergico di discipline progettuali,tecnologiche e storico/artistiche, improntato su un sistema di produzione di tipo circolare, permetterà allo studente di acquisire esperienza professionale atta a realizzazioni innovative, applicabili nel campo del design del prodotto come anche nel campo dell’arredamento, e capaci di rispondere alle nuove esigenze della progettazione attualizzata verso le contemporanee aspettative del mercato e del sociale.

ll conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Design del prodotto e dell’arredo offre l’opportunità di lavorare in numerosi settori professionali, fra cui, a livello esemplificativo: progettazione di prodotti e di servizi; progettazione di allestimenti; progettazione di interni e per il settore del retail sia in qualità di libero professionista sia come progettista interno per aziende operanti nei campi della produzione di oggetti e sistemi di prodotto, studi professionali e società di progettazione,istituzioni ed enti pubblici o privati e fondazioni culturali e artistiche. La possibilità di inserimento in diversi contesti lavorativi attinenti alle discipline del corso può ampliarsi tuttavia anche in altri settori ed ambienti di cui è costituita la società contemporanea.

Il principale obiettivo del corso è infatti la formazione di esperti nel settore del design del prodotto e dell’arredo che siano dotati delle necessarie competenze progettuali e degli strumenti alla base dell’operare nel settore, che non si limitino al saper fare ma che siano in grado di orientarsi in maniera consapevole in contesti culturali, sociali, tecnologici, economici in continuo e veloce cambiamento.

Informazioni

