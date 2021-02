Corso di Perfezionamento Universitario “Blockchain for professional and business services” a Napoli

Il 10 Febbraio 2021 si terrà l’Open Day on line per il Corso di Formazione Universitario “Blockchainfor Professional and Business Services” (BPBS), organizzato dall’Università degli Studi di Na-poli “Parthenope” in collaborazione con la FIDDOC, la MEDITERRANEO LAB 4.0 Srl e la Sanngetall SA, si rivolge a studenti universitari, liberi professionisti, imprenditori e dirigenti d’azienda e si pone l’obiettivo di formare esperti in “adozione ed utilizzo di tecnologie Blockchain per le organizzazioni”.

Il Corso ha una durata di “66 ore”, di cui 58 ore di didattica (38 ore di lezioni teoriche e seminari, 18 ore di esercitazioni e laboratori didattici, 2 ore di Project work) e 8 ore di stage/tirocini formativi presso le azien-de, si articola in 4 moduli didattici, ovvero (1) fondamenti di blockchain; (2) blockchain e aspetti giuridici (legal compliance); (3) fintech; (4) blockchain e ecosistemi digitali -turismo e cultura, Fashion, Art and Food (FAF), PA, Professionals e SCM e logistica 4.0-. E’ prevista l’attivazione di n. 26 borse di studio finanziate dal MISE e ri-volte riservate a studenti –inoccupati e disoccupati–iscritti all’a.a. 2020/2021.

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione rilasciato dall’Uni-versità degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Il 10 Febbraio 2021 dalle 17.30 alle 19.30 si svolgerà l’OPEN DAY on line che permetterà a tutti gli interessati di assistere alla presentazione del corso e di rivolgere domande per chiarimenti.

Per poter partecipare all’openday è necessaria l’iscrizione entro il 9 Febbario da effettuarsi on line qui —>https://urly.it/3b04_

E’ possibile consultare le caratteristiche del corso qui https://www.disae.uniparthenope.it/didattica/corsi-di-formazione-universitari