Graduation Day alla Digita Academy Federico II-Deloitte: venerdì 14 Campus di San Giovanni a Teduccio

Venerdì 14 luglio, alle 9, presso il Campus Universitario di San Giovanni a Teduccio in Corso Nicolangelo Protopisani n. 70, si terrà l’evento conclusivo della sesta edizione della DIGITA – Digital Transformation & Industry Innovation Academy, l’Academy sulla trasformazione digitale nata dalla partnership tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte.

Il 14 luglio sarà l’occasione per aprire al pubblico le aule dell’Academy, per mostrare le attività svolte in questa sesta edizione e presentare i 49 progetti, risultato anche della collaborazione con i Partner dell’iniziativa. T ra questi: AENDUO, Amplifon, Engineering Ingegneria Informatica, Genesis brain, Graded, Iconsulting, IDCAM, INIZIATIVA CUBE, Kuwait Petroleum Italia, Nolanplastica, P.A. Advice, Petrone Group, Savino Solution, Unitiva, Wind Tre, Youbiquo.

I progetti hanno riguardato ambiti quali Cybersecurity, Agrifood Tech, Health, Finance & Fintech, HR Digitalization, Marketing Automation, Sales Processes Digitalization, A.I., Sustainability, e spaziano dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della robotica per la gestione delle avversità che colpiscono le viticolture alla digital identity con Deloitte che entra nel Metaverso.

Saranno, inoltre, analizzati i risultati ottenuti in questo sesto anno, risultati lusinghieri sia in termini di impatto sociale e culturale sul territorio che di qualità e quantità del placement, confermato dell’eccellente numero di studenti già richiesti dalle aziende prima della chiusura del percorso.

Interverranno Antonio Pescapé, Direttore Scientifico della DIGITA Academy, Alessandro Mercuri, Amministratore Delegato di Deloitte Consulting, e Alessandro Lizzi, Partner Deloitte Consulting e Responsabile della sede di Napoli.

Per l’occasione, sarà presentato il nuovo sito DIGITA e verrà lanciato il bando di ammissione all’edizione 2023/2024. Infine, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, presiederà la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai formandi di questa edizione. Prenderà parte all’evento un ospite d’eccezione: Francesco di Leva, vincitore del David di Donatello 2023 come Miglior Attore non Protagonista nel film “Nostalgia” di Mario Martone.

