Graduation Day CoreAcademy – Conversion and Resilience, oggi il Graduation Day al Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio.

Si conclude il primo anno di corso della CoreAcademy – Conversion and Resilience, l’Accademia nata dalla collaborazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con KPMG Advisory, DXC Technology, Exprivia. La CoreAcademy si propone di realizzare un’esperienza formativa orientata sulla costruzione di competenze, capitale umano e soluzioni, all’innovazione del servizio pubblico orientata alla ‘resilienza trasformativa del sistema economico’. La prima edizione si è focalizzata sull’ambito sanitario, raccogliendo la sfida e gli stimoli posti anche dalla crisi pandemica Covid-19.

La cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli studenti si terrà lunedì 30 maggio 2022 alle 9.30 presso l’Aula Magna – Modulo C, II piano del Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio.

I 35 ragazzi, selezionati ad ottobre 2021, hanno seguito, parte in presenza e parte a distanza, le lezioni e hanno preso parte ai Project Work con le aziende Partner: KPMG Advisory, DXC Technology, Exprivia.

Pianificazione e gestione di progetti, definizione di modelli organizzativi di servizi, con particolare riguardo a Enti pubblici nonché enti e organizzazioni operanti nel contesto del SSN e SSR, progettazione e attuazione della trasformazione digitale e servizi innovativi, metodologie e strumenti di Data Analytics e supporto delle attività della direzione strategica aziendale, servizi e soluzioni tecnologiche connesse alla trasformazione digitale applicata al contesto dei servizi pubblici (con particolare riferimento alla Sanità), definizione di modelli e strumenti di rendicontazione contabile e sociale, con specifico riguardo alla misurazione del valore nel settore pubblico, etica applicata all’Azienda e alla gestione dei servizi pubblici sono alcuni dei temi trattati nelle 440 ore di formazione di cui oltre 100 ore di project work in azienda.

La giornata vedrà la partecipazione di Matteo Lorito, Rettore dell’Ateneo federiciano, Ettore Cinque, Assessore al Bilancio e Informatizzazione Sanità della Giunta Regionale della Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Paolo Ricci, Direttore Scientifico della CoreAcademy, Luca Cerri, Partner di KPMG Advisory, Nicola Mangia, H&PS Italy Industry Leader DXC Italia, Arturo Possidente, Sales Manager Healthcare & Public Sector.

Al termine dell’evento vi sarà la cerimonia di consegna degli attestati.

Il progetto didattico è articolato su 6 mesi e prevede la partecipazione di un numero di 35 discenti, di cui laureati triennali in numero di 20, e i laureati magistrali in numero di 15. L’impegno orario previsto (per un massimo di 440 ore) comprende lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work in azienda.