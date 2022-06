Grande successo per “Artigiani digitali”, l’evento nazionale sulle nuove tecnologie e l’industria 4.0 all’Università Vanvitelli.

Grande partecipazione all’evento nazionale “Artigiani digitali” tenuto sabato mattina 18 giugno, presso il Dipartimento di Ingegneria di Aversa. La kermesse interamente dedicata alle nuove tecnologie e all’industria 4.0 è stata presentata dall’architetto e giornalista Ester Pizzo, e realizzata grazie alla collaborazione tra LabMec e l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Tanti gli ospiti che hanno arricchito l’incontro che ha chiamato a raccolta numerosi artigiani, makers, imprenditori ed esperti del settore.

L’Ing. Giuseppe Lamanna professore di Progettazione meccanica e costruzione di macchine ha evidenziato come “l’iniziativa ha raccolto fin da subito il favore dell’Università, poiché la digitalizzazione e il pacchetto di misure Industria 4.0 concorrono al raggiungimento di un’efficienza produttiva in grado di assicurare vantaggi competitivi alle imprese e all’intero comparto.”

I partecipanti durante la manifestazione hanno potuto assistere ad esempi concreti di aggiornamento tecnologico e dimostrazioni pratiche sulle tecnologie alla base delle cnc. In particolare Simone Puziello ha mostrato come utilizzare un sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento visivo delle forme e dei crocini.

L’ing. Maurizio Palmieri SEO dell’azienda LabMec, insieme ai colleghi Ulderico Zara e Davide De Pascale hanno ringraziato “per la fattiva collaborazione: gli ingegneri Giuseppe Lamanna e Francesco Caputo; il team dell’Ing. Ettore Scarpa con i Totem Digitali; l’ing Ciro Finiello della phi Air, che ha esposto gli ultimi ritrovati in termini di vuoto e pneumatica; i designer Pietro Petrillo ed Ilaria Spagnuolo di “Keep Life”, che hanno presentato un materiale nato dal riutilizzo dei gusci della frutta secca; le Special guest star, l’ing Enrico Bono di “Wood working engineering” e Stefano il Falegname”, seguitissimi influencer del settore; Simone Puziello e Matò creative solution”.

A chiusura dell’evento un vero e proprio colpo di scena con il “lancio del nano” in stile “The Wolf of Wall Street”.

In considerazione del grande successo riscosso, il Dipartimento di Ingegneria di Aversa e LabMec hanno programmato nuovi eventi di approfondimento sulle innovazioni digitali che stanno trasformando radicalmente il comparto manifatturiero. Dopo l’estate saranno resi noti i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno diversi enti ed aziende.