L’Ente di Formazione ANMIL, in collaborazione con i seguenti partner costituiti in ATS denominata NAVI FORM – Università degli Studi di Napoli Federico II (Dip. Di Ingegneria Industriale), I.S. C.Levi di Portici (Na), Compagnia di Navigazione Medmar S.p.A., organizza il Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) “Tecnico superiore per la progettazione e la gestione armatoriale di unità navali”.

Il corso è gratuito, ha durata di 800 ore ed è rivolto a 20 allievi titolari e 4 uditori.

Le domande dovrano pervenire entro le ore 12:00 del 25 agosto 2020.

Le modalità e i termini di partecipazione sono riportati nel bando in allegato e scaricabile dal sito dell’Ente di Formazione ANMIL

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Navi Form presso ANMIL piazzetta Duca degli Abruzzi Napoli, 96 tel. 081 19322227/081 5545124 fax 081 5634578; e-mail: adlnapoli@anmil.it