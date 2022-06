Il futuro delle banche, esperti a confronto alla Federico II mercoledì 15.

“Il futuro delle banche. Come le banche locally significant possono vincere la sfida”: è il titolo del convegno che si terrà mercoledì prossimo 15 giugno, a partire dalle ore 10, presso il Centro Congressi della Federico II (Aula Magna, Via Partenope 36, Napoli).

Dopo i saluti del rettore della Federico II, Matteo Lorito, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, di Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della Federico II, e di Corrado Meglio, vicepresidente Aifirm (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), aprirà l’evento Alfonso Natale, partner e responsabile practice Risk & Resilience per il Mediterraneo di McKinsey, con l’intervento sul tema “Looking back, looking forward: the new banking game”.

A seguire la tavola rotonda presieduta da Rosa Cocozza, ordinario di Economia degli Intermediari finanziari alla Federico II, con gli interventi di Giovanbattista Sala, titolare del Servizio Supervisione Bancaria 2 della Banca d’Italia, Sergio Gatti, Direttore generale Federcasse, Felice Delle Femine, Direttore generale della Banca di Credito Popolare, Maurizio Donato, senior partner e core leader practice Global Risk & Resilience per l’Europa di McKinsey. Chiude Maurizio Vallino, direttore Afirm.