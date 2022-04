Italia al centro del Mediterraneo, Earth Day venerdì 22 Polo Universitario San Giovanni a Teduccio.

ITALIA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO – Acqua – Bene indispensabile nella strategia per la Transizione Ambientale” – ORE 9 – Centro Ricerche Università Federico II di Napoli – San Giovanni a Teduccio – Venerdì 22 Aprile!

Risorsa acqua – energia – Transizione Ecologia temi che saranno insieme nella convention di Napoli. Il tutto in un luogo fortemente simbolico quale è il Centro Ricerche di San Giovanni a Teduccio della Federico II. Avremo insieme i grandi esperti, invitati Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Mara Carfagna, Ministro per il Mezzogiorno, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli!”.

Nella Giornata Mondiale della Terra – Napoli al centro del Mediterraneo.

Interventi davvero importanti.

Tra gli altri : Eriberto Ulisse , Direttore Esecutivo Rete MONDIALE UNESCO Musei dell’acqua (vtc); Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI;

Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale Geologi; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde.

“La Federalberghi Terme è felice di partecipare a questo importante appuntamento. L’acqua termale è una risorsa privilegiata in quanto ha valenza sia sanitaria che economica. Da sempre ci battiamo per un uso consapevole della risorsa per uno sviluppo sostenibile di intere comunità . La storia ci ha insegnato che le comunità che si sono sviluppate intorno ad una sorgente termale , hanno avuto qualità della vita superiori rispetto ad altri territori ed è per questo che noi lavoriamo per lo sviluppo di un Turismo della Salute basato sulla valorizzazione delle risorse naturali, in primis le terme, i cui benefici sulla salute sono stati scientificamente dimostrati”. Lo ha annunciato Stefania Capaldo, Vice Presidente Nazionale della Federalberghi Terme, alla vigilia dell’importante convention nazionale di Napoli, in programma il 22 Aprile, nel giorno in cui si celebrerà la Giornata Mondiale della Terra e il tutto avverrà in un luogo fortemente simbolico: il Centro Ricerche dell’Università Federico II di Napoli, a San Giovanni a Teduccio.

Il tutto con un parterre di grande valore: dal direttore del CESMA, Leopoldo Angrisani, al Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, dal Segretario Generale dell’Autorità di Distretto Appennino Italia Meridionale, Vera Corbelli, al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli, Pirozzi ed ancora dal Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano, Vincenzo Belgiorno, alla Vice Presidente Nazionale della Fedearlberghi Terme, Stefania Capaldo.

Dunque una grande convention alla quale sono stati invitati il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il Vice Presidente della Regione Campania, Assessore all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, il Generale Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde, Mara Carfagna, Ministro per il Mezzogiorno. Dunque un grande evento per mettere al centro, in questo momento storico, temi delicati come acqua – energia e Transizione Ecologica.

Ed ancora: Eriberto Ulisse, Direttore Esecutivo Rete MONDIALE UNESCO Musei dell’acqua (vtc);Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI; Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale Geologi; Luigi Nicolais, già Ministro della Ricerca Scientifica; Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ, Laura d’Aprile, Capo Dipartimento del MITE; Maurizio Giugni, Commissario Straordinario per gli interventi sulle acque reflue urbane; Gianni Lampis, Assessore all’Ambiente Regione Sardegna.

Numerosi gli esperti che interverranno: Endro Martini, Presidente Italy Water Forum; Vittorio Cuciniello, Amministratore GORI; Alfredo Pennarola, Direttore Acqua Bene Comune (ABC); Franco Piga, Presidente ABBANOA; Francesca Portincasa, Direttore Generale Acquedotto Pugliese (in collegamento); Donato Pasquale, Responsabile Settore Water & Waste Water Schneider Electric; Mario Mustilli, Economista, Università Vanvitelli; Laura d’Aprile, Capo Dipartimento MITE; Mauro Grassi, economista, Direttore Fondazione EWA Earth and Water Agenda; Giordano Colarullo, DG UTILITALIA (in collegamento); Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Distretto Appennino Italia Centrale. Mario Rosario Mazzola, Università di Palermo; Ferruccio Giornelli, IANUS Consulting and Development; Filippo Maria Soccodato , Fondazione Earth and Water.

La Conferenza vede i patrocini di : Università Federico II di Napoli, di SMA, Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati, di Make Every Day – Earth Day, del Centro Studi Internazionale per il Territorio, l’Ambiente e i Beni Culturali, di Italy Water Forum.

Un grande evento che si terrà a Napoli proprio durante la Giornata Mondiale della Terra.