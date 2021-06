La Città Palinsesto, da giovedì 10 3 giorni di studi sulla complessità dei complessi urbani storici.

Saranno dedicati tre giorni di studio, dal 10 al 12 giugno 2021, al Convegno dal titolo ‘La Città Palinsesto’, sul complesso patrimonio di tracce, di immagini, di narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici.

La nona edizione dell’incontro internazionale ha come obiettivo quello di capire come siamo arrivati all’attuale complessità urbana, come possiamo descrivere le nostre città, come le vediamo e le rappresentiamo e come possiamo recuperarle e valorizzarle.

André Corboz utilizzò il termine palinsesto per proporre un’efficace metafora (Le territoire comme palimpseste) tra il documento pergamenaceo e la città e/o il territorio su cui l’uomo applica il proprio fare. La pergamena, che dal Medioevo ha tramandato le scritture, era un materiale di grande pregio e veniva più volte riutilizzato, abraso, talvolta invertito e riscritto, pur non perdendo mai la propria ‘stratificazione’, di cui rimanevano leggibili le tracce.

La città e il suo territorio sono come una pergamena, trasformati dall’azione della natura e dell’uomo, e dotati nei secoli di significati differenti in relazione alle società che li modificano, senza però cancellare i segni del tempo, sia naturali sia antropici.

Gli studi, che si sono perfezionati nel corso degli anni, sono ancora attuali? La risposta è chiaramente affermativa e i layer che appaiono oggi sovrapponibili nei tessuti urbani e nei loro territori rappresentano per la nostra società un’eredità da non cancellare, ma, anzi, da conoscere ed esaltare.

Il Convegno, organizzato dal CIRICE, Centro Interdipartimentale d’Ateneo di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea, si terrà su piattaforma Teams e sarà accessibile a tutti gli interessati tramite il link di iscrizione.

Presenterà i lavori del convegno Alfredo Buccaro, Coordinatore Convegno CIRICE 20_21, Università di Napoli Federico II.

Terranno le relazioni introduttive Gaetano Manfredi, già Ministro dell’Università e della Ricerca, già Rettore dell’Ateneo Federico II, Brigitte Marin, Direttrice dell’École Française de Rome, Giovanni Carbonara, Emerito Università di Roma Sapienza, e Elisa Novi Chavarria, Università del Molise.

La Tavola Rotonda finale avrà luogo nella sede del Dipartimento di Architettura in via Forno Vecchio.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in streaming sul canale youtube.

Il programma dettagliato delle giornate.

