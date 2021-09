La Federico II incontra The Jackal – Come dalle idee e dalla creatività può nascere un’impresa. A Farmacia mercoledì 22 alle 16. Si può seguire sul canale YouTube.

Come dalle idee e dalla creatività può nascere un’impresa? Sarà questo il fulcro dell’incontro organizzato dalla Federico II con i The Jackal.

Nell’ambito di Meet me Tonight, evento associato alla Notte Europea dei Ricercatori 2021, la Federico II incontra il noto gruppo napoletano di videomaker che dal web alla tv ha contribuito a modificare la comunicazione digitale negli ultimi anni.

L’evento, solo su invito, si terrà mercoledì 22 settembre 2021, dalle 16, nell’aula Ludovico Sorrentino del Dipartimento di Farmacia in via Domenico Montesano 49, ma sarà accessibile sul canale Youtube.

Aprirà l’incontro il Rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito. Alla discussione interverranno Angela Zampella, Direttore Dipartimento Farmacia, Giovanni Ausanio, Referente Università Federico II per Progetto Meet Me Tonight Evento Associato Notte Europea dei Ricercatori 2021, Francesco Ebbasta, Regista e Socio Fondatore The Jackal, Gianluca Fru, Talent e Autore The Jackal, Anna Manzo, Account Manager Ciaopeople per The Jackal e Antonio Pescapè, Delegato del Rettore alla Innovazione e Terza Missione. L’incontro sarà moderato da Pasquale Maffia.