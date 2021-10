La Federico II tra le migliori aziende per soddisfazione dei dipendenti in Italia. È 41° sulle 400 top secondo la classifica di ‘Statista.com’. Sesta in Italia tra gli Atenei e tra questi prima al Sud.

Tra i migliori posti di lavoro in Italia ci sono anche le università e tra queste la Federico II guadagna posti in classifica e si posiziona 41° sulle 400 aziende top secondo la classifica stilata da ‘Statista.com‘, società internazionale di ricerca e analisi. Era 77° nella scorsa indagine. Statista Italy’s Best Employers è il ranking delle migliori aziende per soddisfazione dei dipendenti in Italia.

Nel settore di attività ‘Educazione e Ricerca’, ‘Statistica‘ ha rilevato, nel corso degli ultimi anni, che il mondo dell’istruzione pubblica, compete con le aziende per essere una dimensione lavorativa molto ambita perché ricca di sfide e possibilità di realizzazione delle proprie aspirazioni professionali. I risultati sono riportati nelle pagine de L’Economia del Corriere della Sera.

Gli atenei sono, infatti, tra gli ‘Italy’s best employers 2022‘, tra i migliori datori di lavoro in Italia, e l’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’annuale indagine di ‘Statista’ risulta prima al Sud e sesta in Italia tra gli Atenei ed è tra le prime 100 aziende in Italia delle 400 top rilevate.

I top 400 datori di lavoro in Italia sono stati valutati sulla base di un sondaggio che ha visto la partecipazione di circa 22.500 lavoratori in Italia in oltre 3.000 aziende con più di 250 dipendenti. I lavoratori sono stati consultati attraverso dei panel online permettendo loro di esprimere in modo anonimo e diretto la propria opinione sul proprio datore di lavoro, su dove si lavora meglio.

Dai risultati dell’indagine, l’Università Federico II si conferma un buon ambiente di lavoro molto mutato negli ultimi anni, che ha rafforzato la sua identità fondata su educazione e ricerca, potenziandola attraverso lo sviluppo di competenze manageriali, relazionali e tecniche, e rendendola un luogo di lavoro innovativo e sempre competitivo.