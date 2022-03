La guerra in Ucraina, incontro all’Orientale giovedì 17.

Giovedì 17 marzo alle ore 14.30 nella sede dell’Orientale di palazzo del Mediterraneo in via Marina si parlerà di “La guerra in Ucraina”. Tra gli ospiti: Giovanni Savino, che fino a pochi giorni fa lavorava a Mosca all’Accademia Presidenziale Russa dell’Economia Nazionale e della Pubblica Amministrazione, i docenti dell’Orientale Fabio Bettanin e Riccardo Cucciolla, storici della Russia e dell’Europa orientale. Seguiranno brevi interventi dei professori Guido Carpi e Marina di Filippo. modera Michela Venditti. L’iniziativa ha come primo obiettivo il coinvolgimento più ampio possibile di tutti gli interessati per cercare di rispondere alle loro domande.

