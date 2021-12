“La scienza oggi”. Dialogo con Elena Cattaneo martedì 14 nell’Aula Magna storica della Federico II.

Cos’è la scienza? È una faticosa avventura per arrivare dove nessuno è mai stato prima, è passione. Dal Covid-19 alle staminali, dall’agricoltura all’omeopatia, la scienza è forse lo strumento più efficace che abbiamo per spogliarci di paure ideologie e per continuare a meravigliarci. Mai come in questo momento storico di “lotta globale alla pandemia” la scienza e lo scienziato sono sotto i riflettori dell’opinione pubblica. Molteplici sono le domande e le riflessioni che questa condizione apre sia tra i cittadini sia all’interno della comunità scientifica.

Si discuterà di questo tema il 14 dicembre 2021 alle 15 nell’Aula Magna storica dell’Ateneo federiciano a corso Umberto I, in un incontro dal titolo ‘La scienza oggi’ la Professoressa e Senatrice a vita, Elena Cattaneo, che recentemente ha pubblicato il libro “Armati di Scienza” in cui ha affrontato alcune delle questioni più ricorrenti del rapporto scienza-opinione pubblica, scienza e politica e scienza e metodo.

Apriranno l’incontro i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II e di Luigi Nicolais, Delegato della Ministra Cristina Messa. L’intervento della Professoressa Cattaneo sarà introdotto dal professore Maurizio Bifulco.