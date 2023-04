La Scuola in Mostra fa en plein.

Salone gremito: en plein de “La Scuola in Mostra”, l’evento organizzato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dedicato all’orientamento e alla divulgazione scientifica.

Questa mattina studenti, docenti, ricercatori, addetti ai lavori si sono ritrovati presso il Padiglione 5 della Mostra d’Oltremare per una giornata all’insegna di esperimenti scientifici, giochi, video, musica, al fine di tornare a casa con la giusta consapevolezza e scegliere il percorso di formazione più idoneo alle proprie passioni e competenze.

Ad accogliere i ragazzi è stata la Presidente delle Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Gioconda Moscariello, insieme al delegato alla Terza Missione Antonio Pescapè, il delegato all’Orientamento Piero Salatino, i professori della Scuola, gli studenti federiciani e tutto lo staff.

“La Scuola in Mostra vuole essere un evento volto non solo all’orientamento ma alla conoscenza dei nostri futuri studenti. – Evidenzia la Moscariello -. L’idea è quella di aiutarli ad avere una maggiore consapevolezza e accoglierli in modo più familiare. Ogni dipartimento mostra non solo il percorso didattico, ma anche il futuro della ricerca e di cosa si occupa”.

Stand dimostrativi e informativi, infatti, hanno raccontato il lavoro, l’impegno e la passione che ogni giorno animano la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Gli 11 dipartimenti appartenenti alla Scuola hanno mostrato il proprio percorso didattico e il lavoro quotidiano che viene svolto nei laboratori e nelle aule, offrendo ai giovani incuriositi l’opportunità di provare anche a dare vita ad alcuni esperimenti e capirne le dinamiche.

Previsti anche momenti di confronto e dibattito nel corso di una tavola rotonda che ha visto partecipare anche l’Ufficio Scolastico Regionale. A chiudere l’intensa giornata il Concerto dell’Orchestra Scarlatti.