Laurea honoris causa a Denis Mukwege premio Nobel per la pace 2018. La cerimonia di conferimento martedì 6 a Scampia nella sede della Federico II.

Denis Mukwege, medico e attivista congolese, premio Nobel per la pace 2018, riceverà nella sede Scampia la Laurea honoris causa in ‘Gestione delle politiche e dei servizi sociali’ dall’Università Federico II.

La cerimonia di conferimento si terrà martedì 6 dicembre 2022 alle 11 nell’Aula Magna del complesso di via Verbano alla presenza di studenti, autorità accademiche e cittadine, e una delegazione congolese.

Introdurranno i meriti di Denis Mukwege gli interventi di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Vittorio Amato, Direttore del Dipartimento federiciano di Scienze Politiche, a cui fa capo la laurea conferita. Terrà la Laudatio Academica del dottor Mukwege, Paola De Vivo, Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in ‘Gestione delle politiche e dei servizi sociali’.

Seguirà la Lectio Magistralis del dottor Denis Mukwege e il conferimento della Laurea.

L’accesso all’Aula Magna è solo su invito. È possibile seguire la cerimonia in streaming.

Il dottor Denis Mukwege dedica da anni la sua vita all’assistenza delle donne in Congo e ha fondato il Panzi Hospital a Bukavu, proprio per curare migliaia di donne vittime di stupro, usato come arma di guerra. Per il suo lavoro e per aver portato all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale la brutale violenza sistematica contro le donne nel suo Paese, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Sakharov per la libertà di pensiero dal Parlamento europeo nel 2014 e il premio Nobel per la pace nel 2018.

Programma