Le donne in Magistratura, per la Magistratura e per il Paese, il convegno a Villa Doria d’Angri

Nel 60’ anniversario dall’entrata in vigore della legge 66 del 1963 che aprì le porte della Magistratura alle donne, l’Università Parthenope, con Gruppo Banco BPM, ha promosso a Villa Doria d’Angri l’incontro ‘Le donne in Magistratura, per la Magistratura e per il Paese’. Un momento di confronto con autorevoli personalità della Magistratura e l’occasione per presentare il libro ‘Magistrate finalmente, le prime Giudici d’Italia’ nel quale la scrittrice Eliana Di Caro ripercorre la storia delle otto vincitrici del primo concorso. Figure d’eccellenza che hanno contribuito al cambiamento sociale e culturale dell’Italia ed al percorso verso l’emancipazione femminile.

Dal 1963 ad oggi di strada ne è stata fatta: “Secondo dati del Consiglio Superiore – ha sottolineato la dott. Rosa Volpe, già Procuratore Aggiunto nel capoluogo campano – il 56% dei ruoli in Magistratura è ricoperto dalle donne. Non bisogna quindi parlare più di quote rosa ma è necessario impegnarsi e battersi per raggiungere gli obiettivi prefissati’. Infatti ‘è necessario raggiungere una eguaglianza non solo formale ma anche sostanziale’ a parere della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Rosaria Giampetraglia; posizione condivisa dalle altre relatrici, la dott.ssa Elisabetta Garzo – Presidente del Tribunale di Napoli e la prof. di Diritto Processuale Penale Carla Pansini, per le quali ‘oggi la percentuale femminile è di gran lunga superiore ma non per quanto riguarda le cariche direttive che sono ancora per lo più ricoperte dagli uomini e sono affidate alle donne solo per il 29%”.

Ad introdurre i lavori il Rettore Antonio Garofalo, il dott. Eugenio Forgillo – Presidente Reggente della Corte d’Appello di Napoli ed il dott. Luigi Riello – Procuratore Generale di Napoli.

Una giornata arricchita dalle testimonianze delle protagoniste di questo complesso percorso: la dott.ssa Margherita Cassano – Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione in carica dallo scorso mese di marzo, la dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio – Primo Giudice della Corte Costituzionale e la dott.ssa Maria Gabriella Luccioli – prima donna nominata Presidente di Sezione della Cassazione, entrata in magistratura proprio con il primo concorso aperto alle donne.

Un momento di confronto su un percorso lungo e complesso che ha portato a conquiste significative nell’ emancipazione femminile e non va dimenticato perché ‘Serve maggiore consapevolezza della nostra storia’ , questo il messaggio lanciato dall’autrice Di Caro nel suo intervento conclusivo.