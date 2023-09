L’Università di Foggia abbraccia l’Innovazione Educativa con il Metodo Analogico di Bortolato

In attesa dell’entusiasmante “Bootcamp Mab.lab” che prenderà il via il 12 Ottobre 2023 presso l’Università di Foggia, abbiamo avuto il privilegio di intervistare il Magnifico Rettore dell’UniFg, il professor Lorenzo Lo Muzio, il quale ha condiviso con noi la visione e l’importanza di questa iniziativa.

“Inserire il Metodo Analogico di Camillo Bortolato nell’agenda scientifica dell’Ateneo è una chance per scrivere una nuova pagina della ricerca sociale, qui nel nostro territorio, orientata all’innovazione e alle buone pratiche,” ha dichiarato il professor Lo Muzio. Questa iniziativa, che vede l’Università di Foggia come la prima “amica” del MAB in Italia, promette di portare innovazione nell’ambito dell’istruzione.

Le sperimentazioni previste, rigorosamente pianificate dall’Unifg, si estenderanno per l’intero anno scolastico, dal 1 ottobre 2023 al 30 maggio 2024. Questo ambizioso progetto coinvolgerà scuole selezionate in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici di Foggia, che ha stretto una partnership con il team di Camillo Bortolato e il Centro Studi Erickson.

Tra gli ospiti illustri del “Bootcamp Mab.lab” del 12 Ottobre 2023 figurano il maestro Bortolato, Dario Ianes, co-fondatore del Centro Erickson e professore ordinario di Pedagogia dell’inclusione alla Libera Università di Bolzano-Bozen, Giuseppe Degara, editor della Erickson e coordinatore di progetti editoriali sul Metodo Analogico, e Benedetta Zagni, psicologa e formatrice Erickson. Questi professionisti hanno una vasta esperienza nelle formazioni sul MAB e contribuiranno a portare questa metodologia innovativa nelle scuole.

Un altro segnale di grande interesse è emerso tra i docenti di sostegno in formazione presso l’Università di Foggia, con oltre 700 iscrizioni al “Bootcamp Mab.lab” nelle prime ore di apertura delle iscrizioni. Luigi Traetta, Presidente del Corso di specializzazione sul Sostegno (TFA) in Unifg, ha condiviso il suo entusiasmo: “Non ci aspettavamo un’affluenza così prorompente. Stiamo preparando il terreno per far conoscere gli strumenti MAB ai futuri docenti di sostegno. I primi dati qualitativi raccolti promettono bene.”

Le sperimentazioni inizieranno presto, con un team di docenti e tirocinanti del TFA che applicherà il Metodo Analogico in classe, consentendo la raccolta di dati in cinque scuole coinvolte. I risultati di queste sperimentazioni saranno condivisi durante il “festival dell’inclusione” (Inclusion Fest) previsto per le giornate del 21, 22 e 23 novembre 2023. Maggiori dettagli su questo entusiasmante evento saranno disponibili attraverso i canali ufficiali dell’Università di Foggia e del Learning Science hub.

Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa avvincente avventura educativa!

PROGRAMMA BOOTCAMP

12 OTTOBRE 2023

DISTUM (500 studenti – infanzia, primaria, I grado) DEMET (300 studenti – II grado, universitari, liceali) Ore 8.00 – accettazione Ore 8.00 – accettazione Ore 9.30 – saluti istituzionali con Lorenzo Lo Muzio, Sebastiano Valerio, Giusi Toto, Camillo Bortolato, Lucia Maddalena, Giuseppe Degara, Emanuela Vocino Ore 9.30 – presentazione dei lavori con Barbara Cafarelli e Luca Grilli e Maria Grazia Lo Grieco Ore 10.30 – 11.00 Creazione dei gruppi di lavoro a cura di Martina Rossi, Guendalina Peconio Ore 10.00-11.00 – laboratorio creativo a cura di Luca Grilli Problem solving con gli scacchi con Marco di Furia e Piergiorgio Guarini 11.15-13.00 – Coordina i lavori Prof. Francesco Sulla I sessione: infanzia, primo biennio primaria 3 classes, 3 laboratori 1h di training a cura di Elena De Murtas e Pina Decianni (gruppo 1) Rosa Sorrentino e Francesca Moro (gruppo 2) Liana Baldan e Cinzia Ercoli (gruppo 3) 1h di laboratorio creativo con la partecipazione di: classe prima (a supporto del laboratorio: Andreana Lavanga, Valentina Berardinetti e Roberta Baldini) Ore 11.00 – ritorno in plenaria e considerazioni Saluti istituzionali

con Lorenzo Lo Muzio, Sebastiano Valerio, Giusi Toto, Lucia Maddalena, Luca Grilli, Barbara Cafarelli Ore 11.30-13.00 – laboratorio Lego Serious Play A cura di Stefania Fantinelli Con Francesca Finestrone Ore 13.00-14.30 pranzo Ore 13.00- 14.30 pranzo (preside Alberghiero Foggia) 14.30 – 15.00 Saluti dei delegati Petito, Simonetti, Mori, Faccilongo Perché un nuovo metodo? Luigi Traetta, Camillo Bortolato, Giuseppe Degara 15.00 – 17.30 Saluti delegati Toto Laboratorio di Pattern Language A cura di Adriana Leccese

Antonella Calvio

Melania Rita Difino

Melania Severo

Nicoletta Trotta Laboratori psicoeducativi e creativi Menta Piperina con i bimbi a cura di Petito e Pera Cocomerina. A cura di Anna Teresa Musicco

Dario Lombardi

Nadia Genzano Laboratorio artistico riservato agli studenti di liceo – a cura dell’Accademia delle Belle Arti 15.00-17.00 – coordina i lavori prof.ssa Marinelli Momento energiser a cura dei Corsisti del TFA II sessione: triennio primaria, secondaria I grado (studenti con BES) 3 classes, 3 laboratori

1h di training a cura di Fausto Amenta e Mariarosa Fornasier (gruppo 1) Laura Borghignon e Lucia Bolcato (gruppo 2) Liana Baldan e e Pina Decianni (gruppo 3) 1h di laboratorio creativo (a supporto del laboratorio: Lucia, Rosanna e Mary come supporto, Roberta Baldini, Francesca Finestrone, Martina e Guenda) 17.30 – 18.00 Finalizzazione dei lavori ed esposizione In cammino verso la piazza 18.15 – 19.30 RAPPER INCLUSIVO RAPPER IN CASERMA MIALE DRIP DEALERS MAGOS

20.00-21.00

Cena INIZIA LA SFIDA!!! Vinciamo la noiapp 21.00

Rocco Dedda in giardino

La noia e come superarla? Come apprendere con divertimento? Challenge per la mattina e indicazioni per la creazione di app 22.00 Momento entertainment

con Michele Carella in giardino speech 22.45

Teatro dei Limoni – contattati 00.00-03.00

Momento musicale (Michele Romano) 3.00-6.00

Let’s HACK Colazione 6.00-7.30 continuamente 7.00-8.00 consegna lavori Giuria 8.30-9.30 9.30

Proclamazione vincitore